燕麥奶/杏仁奶/牛奶點揀好？消委會報告拆解熱量及飽和脂肪陷阱

食用安全
更新時間：11:03 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:03 2026-01-30 HKT

植物奶近年風靡全球，成為追求健康、素食或受乳糖不耐症困擾的消費者的熱門選擇。然而，植物奶真的比傳統牛奶更健康嗎？澳門消費者委員會近期進行的一項調查，深入比較了市面上15款植物奶與牛奶飲品的營養標籤，為消費者揭示了兩者在熱量、蛋白質、鈣質及飽和脂肪等關鍵營養素上的主要差別。

牛奶熱量、蛋白質普遍較高 植物奶飽和脂肪佔優

是次調查涵蓋了5款牛奶及牛奶飲品、5款燕麥奶及5款杏仁奶，價格由澳門元15.80元至41.80元不等。調查結果顯示，整體而言，牛奶及牛奶飲品的熱量、蛋白質及鈣含量普遍高於植物奶；而植物奶則在飽和脂肪含量上更具優勢。

詳細比較各項營養成分發現：

營養成分 主要發現
熱量 牛奶及牛奶飲品的熱量普遍較高。樣本中熱量最高的是「北海道特選3.6牛乳」，而最低的是產品名稱為BLUE DIAMOND Almond BreezeUnsweetened (original)杏仁奶飲品 。
蛋白質 牛奶及牛奶飲品的蛋白質含量明顯高於本次比較的燕麥奶及杏仁奶，能更有效地促進人體生長發育和修補身體組織。
鈣質 每100毫升含鈣最高的是子母天然純牧高鈣較低脂牛奶飲品，每1 0 0 毫 升 含 2 0 0 毫 克 鈣；最 低 的 是Vivesoy Almond drink withoutsugars的杏仁奶飲品，每100毫升含60毫克鈣。
飽和脂肪 調查中的牛奶及牛奶飲品飽和脂肪含量普遍高於植物奶。

何謂植物奶？

消委會資料指出，植物奶是以穀類、豆類或堅果等高蛋白植物為原料，經研磨、過濾等工序製成的飲品。生產商有時會加入酶來改善質感，或額外添加營養素及油脂，以迎合市場需求及消費者口味。

精明消費選擇適合奶量飲品

澳洲消委會提醒，牛奶與植物奶的營養成分各有所長，兩者均能為人體補充所需。消費者應根據自身的健康狀況和飲食需求作出選擇，而非盲目跟從潮流。

選購及飲用建議：

  1. 貨比三家：購買前比較不同商號的價格，並保留單據。

  2. 細閱標籤：注意成分表，特別是食物過敏人士需留意是否含有過敏原。

  3. 檢查包裝：留意食用期限及包裝是否完好無損。

  4. 妥善保存：開封後應按指示盡快飲用或冷藏，若有異味應立即棄置。

  5. 適量飲用：不論選擇何種飲品，過量飲用都可能導致攝取過多的熱量和脂肪。

總括而言，消費者在選擇時應全面考慮，若追求較高的蛋白質和鈣質，牛奶是傳統的優質選擇；若希望控制飽和脂肪和熱量的攝取，或因特殊原因不能飲用牛奶，植物奶則提供了理想的替代方案。

資料來源：澳門消委會

澳門消委會資料指出，是指以穀類、豆類或堅果等含有高蛋白質的植物為原材料，經過破碎、浸泡、研磨、過濾、均質，以及殺菌等加工過程，製成口感與顏色都近似牛奶的飲品。部分澱粉類植物奶（如米漿、燕麥奶）較為濃稠，食品生產商會在生產過程中加入酶，分解澱粉，以提升飲品的流動性，改善質感，或按市場需求，於植物奶中加入油脂、營養素，以及食品添加劑等，改善飲品的口感及味道，令飲品更符合消費者喜好。

