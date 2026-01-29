廁所洗衣機暗藏霉菌 恐侵蝕大腦易致癌 醫生教3招快速除霉/防霉菌滋生

農曆新年將至，又到大掃除時間！洗衣機、廚櫃深處、浴室磁磚縫隙等地方，可能早已成為發霉的重災區。專家指出，潮濕環境容易滋生霉菌，暗藏致癌陷阱。想清除霉菌、預防霉菌再生，有甚麼快速又有效的方法？

發霉風險｜廁所洗衣機暗藏霉菌 恐侵蝕大腦兼致癌

世界衞生組織將霉菌列為第1類致癌物，與石棉、甲醛、煙草等位列同級，即確定對人類有致癌性。綜合內媒報道，近日內地一名6歲女童因為吸入霉菌，持續發燒17天並導致意識不清，被送到鄭州鄭大一附院搶救。經檢查後發現，女孩的大腦出現了十多個大小不一的洞，如同被霉菌「啃食」，相當驚人。醫生抽取了洞裡積液化驗後，鎖定「噬腦」兇手是煙麴霉菌。更直言如果再遲數天才求診，大腦可能被侵蝕殆盡。

該院兒童深切治療部副主任醫生霍玉峰指出，煙麴霉菌經常隱藏在潮濕環境中，孩子如果在這些地方玩耍時，便可能透過呼吸道吸入霉菌孢子，進入血液系統，繼而入侵大腦。

發霉風險｜霉菌如何影響健康？恐誘發過敏傷肺致癌

專家指出，霉菌屬於真菌的一種，廣泛存在於空氣、土壤、水域，以及各類有機物質中，在日常生活中更是十分常見。但由於大部分人的免疫功能正常，可以抵禦霉菌，因此不會一接觸就引發感染。不過當霉菌大量繁殖，且接觸者自身免疫功能低下，吸入霉菌孢子或者接觸到霉菌，就可能誘發不同疾病。

1. 呼吸系統

霉菌容易隨呼吸入侵呼吸系統，包括鼻腔、支氣管、肺部等，嚴重時不只會引發肺部感染，還可能損害中樞神經系統，導致真菌性腦膿腫、腦膜炎等嚴重疾病。

2. 腸胃

如果霉菌通過飲水、吃飯等途徑進入腸胃，則可能引發急性胃腸炎、胃潰瘍等疾病，症狀包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等，嚴重時還會伴隨高燒、渾身乏力等。

3. 誘發過敏

部分人接觸後霉菌會出現眼睛和皮膚紅腫、痕癢、打噴嚏、鼻塞流鼻涕等過敏症狀，嚴重時更有機會誘發過敏性哮喘。

4. 致癌

霉菌被世衞國際癌症研究機構列入1類致癌物。在大自然當中，霉菌的種類有3萬多種，其中約200多種可致癌，常見的有黃曲霉菌、鐮刀菌等。而黃曲霉菌產生的黃曲霉毒素，毒性是砒霜的68倍。

發霉風險｜哪些家居地方是霉菌溫床？

導致霉菌大量繁殖的主要條件包括溫度、濕度和食物。20-35°C之間、濕度60%以上兼通風不良的環境，尤其容易成為霉菌的溫床。如果有灰塵、木材、食物殘渣等，這些更是霉菌的營養來源，提供了絕佳的生長和繁殖條件。而在家居當中，以下地方尤其容易中招，成為霉菌重災區。

廁所浴室：牆角、瓷磚縫、水龍頭、浴簾、浴室密封膠等處，都可能出現霉菌。

洗衣機：放置在通風不良的位置，或者洗衣後立即關閉洗衣機蓋、不及時晾曬衣物等行為，都可能導致機器內部滋生霉菌。

雪櫃門縫：為了保持良好的制冷效果，雪櫃門均會裝有密封膠條，但這些塑膠或乳膠封條都可能是霉菌大量滋生的位置，鏈格孢、青霉菌、黃曲霉菌、煙麴霉菌等都非常常見。

冷氣機：若長期不清洗冷氣機，其管道和機體內部都容易成為霉菌滋生的重災區。

發霉風險｜醫生教3招快速除霉/防霉菌滋生

黃軒醫生曾指出，霉菌不只會產生刺激異味，影響生活質素，更可能引致不同健康風險。因此，一發現霉菌後，就要立即清理，避免進一步擴散。他提出了3種有效的清潔除霉方法，借助簡單的工具就能清除霉菌並避免再次發霉。

除霉好物｜1. 白醋

白醋具有天然抗菌、抗霉作用，適用於輕微霉菌，例如牆角、窗框、家具表面，但要避免用在大理石、石材表面，以免腐蝕。

步驟：

直接將白醋倒入噴霧瓶，噴灑在霉菌區域。

靜置15至20分鐘，讓醋酸分解霉菌。

用抹布擦拭乾淨，最後用乾布擦乾。

除霉好物｜2. 漂白水

漂白水能快速殺死霉菌，適用於嚴重霉菌。但有嗆鼻味道，使用時需要小心，記得戴口罩和手套，並保持通風。

步驟：

將漂白水與水1:3混合。

用噴霧瓶噴在發霉處，靜置10分鐘。

用刷子刷掉霉菌，再用清水擦拭乾淨。

除霉好物｜3. 小蘇打和水

小蘇打粉有吸濕去霉的效果，而且環保，適用於牆壁、衣櫃、浴室角落等地方。

步驟：

將2湯匙小蘇打加入1杯水，攪拌均勻。

用噴霧瓶噴在發霉處，靜置10分鐘後擦拭乾淨。

可在角落撒一些乾燥的小蘇打粉，防止霉菌再生。

資料來源：《杭州日報》

