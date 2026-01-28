鹽水洗菜更易殘留農藥？醫生公開3大超錯洗菜法 必學3步驟正確洗走農藥

坊間流傳不少清洗蔬菜的偏方，到底是否有效洗走農藥？有醫生拆解其中3個超錯的洗菜方式，當中竟然包括常見的用鹽水洗菜！

公開3大超錯洗菜法 鹽水洗菜更易殘留農藥？

婦產科醫生邱筱宸在其Facebook專頁發文指，網路上流傳許多清洗蔬果的偏方，表示可以清走蔬果表面的農藥，但從科學原理分析，部分方法反而可能適得其反：

3大超錯洗菜方式：

1. 用鹽水洗菜

鹽水會改變滲透壓，長時間浸泡將導致蔬果細胞脫水與結構受損，反而破壞植物表皮的天然屏障，增加水溶性農藥滲透至內部的風險；同時，經鹽水浸泡後的蔬菜因脫水作用，口感會變差。

2.用小梳打粉清洗

雖然弱鹼性的小梳打粉有助分解部分酸性農藥，但通常需要較長時間浸泡才能見效，對於士多啤梨或葉菜等蔬果，長時間浸泡容易造成質地損傷與風味流失，且其實際清除農藥的效果亦相當有限。

3. 清掉提子、藍莓上的白粉再清洗

許多人見到提子皮上的白粉時，會誤以為是農藥殘留而用力清洗，但其實是果粉，屬於植物天然生成的保護蠟，富含花青素與多種營養成分，將其洗掉會流失營養。

她表示，許國外發布的農藥殘留排行榜，例如Dirty Dozen，常見到某些蔬果上榜，這主要與其物理結構有關，例如表面凹凸不平的士多啤梨、椰菜花、苦瓜，或是皮薄直接食用的提子、藍莓、小番茄等，這類特性確實可能使藥劑較易附著，但原則上只要檢驗合格，殘留量皆在安全範圍內。蔬果所提供的抗氧化成分、膳食纖維與植化素，對身體的保護效益遠超過微量殘留的潛在風險，因此只要掌握正確清洗方法，多吃蔬菜水果絕對是健康加分的重要選擇。

必學3步驟正確洗走農藥 士多啤梨可搭配1物品清洗

邱醫生指出，清除農藥的關鍵並非依賴化學分解，而是透過物理性的流動將殘留物帶走。她也教清洗步驟流程，適用於絕大多數蔬果，提供給大家參考：

1. 先浸泡

購買回來的蔬果先保持完整，不去蒂頭、不切開，直接放入水盆中浸泡約5分鐘，有助於讓水溶性農藥溶解。

2. 後沖洗

此為最關鍵的步驟，建議使用細小流動的清水進行沖洗：

葉菜類：輕輕撥開葉面，仔細沖洗根部。

凹凸果實：例如士多啤梨，藉由水流反覆沖刷帶走隙縫中的髒污，可搭配軟毛刷輔助清洗。

3. 最後再去蒂切段

待蔬果徹底清洗乾淨後，再進行切除蒂頭或切段的動作。若在清洗前就先切開，髒水容易經由刀口滲入果肉內部。

資料來源：婦產科醫生邱筱宸

專家履歷：邱筱宸

台北慈濟醫院婦產部主治醫生。專長為婦科癌症手術、子宮內膜異位及巧克力囊腫、婦科內視鏡微創手術、子宮鏡手術、子宮脫垂、婦女泌尿及尿失禁、陰道雷射治療等。

