禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣

食用安全
更新時間：16:55 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:55 2026-01-22 HKT

寒流來襲，不少人都會選購外套禦寒。買羽絨保暖還是買Gore-Tex更防寒？網上最近熱烈討論一款來自法國運動品牌的衝鋒衣，有人形容這款衝鋒衣是平價Gore-Tex，售價僅需數百元，卻保暖程度不亞於售價數千元的Gore-Tex或羽絨外套，被譽為「禦寒神褸」。本文將深入解析其爆紅原因，並教您應對寒冷或濕冷天氣最有效的「玉米式穿搭法」。

在網絡上討論性高的是法國運動品牌迪卡儂的MH500防水外套，該款外套售價約港幣700元。根據官方網站資料顯示，這款衝鋒衣擁有 20000mm 的超高防水系數，能輕鬆應對大雨甚至暴雨，確保身體乾爽，可以應對香港冬季濕冷天氣，甚至可以到日本、韓國輕微下雪地區旅遊時穿著。有專家則指，羽絨雖然保暖，但在濕氣重的地方容易受潮，導致保暖效果大減；選擇衝鋒衣，防水外層能隔絕濕氣，保暖效果在濕冷環境下或優於羽絨。

禦寒方法｜ 「玉米式穿搭法」搭配

除了選擇適合的外套保暖外，還可以透過「玉米式穿搭法」達到保暖效果。「玉米式穿搭法」的核心在於透過多層次搭配，達到外層防風雨、中層保暖、內層排汗的最佳效果。

穿搭層次 主要功能 衣物推薦
外層 (防護層)   防風、防水、透氣  具備防風、防水的衝鋒衣
中層 (保暖層)  鎖住身體熱能  輕羽絨、Fleece抓毛絨外套、羊毛衣
內層 (排汗層)  吸濕排汗、保持乾爽  發熱衣、聚酯纖維（Polyester）製成的運動內衣

禦寒方法｜ 「玉米式穿搭法」優點

「玉米式穿搭法」的優點在於能靈活應對室內外的溫差變化，只需穿脫中層衣物即可調節，避免因在室內過熱流汗，到室外又被冷風吹而著涼的「濕冷」窘境。

禦寒方法｜4層保暖穿衣法

除了「玉米式穿搭法」外，日本節目《R的法則》曾請來專家分享4層保暖穿衣法，輕便不臃腫，外出時也可以「由頭暖到落腳」。

4層保暖穿搭法

第1層：發熱內衣（保暖內衣）

  • 穿一件貼身的發熱內衣打底，最好選擇發熱效力較強的，因為禦寒效果更會佳。

第2層：鬆身衣物

  • 第二層切忌再穿貼身衣服，要穿上一件比發熱內衣略為鬆身的衣服，讓熱力有空間流通。

第3層：穿手袖較緊的衣服

  • 第三層同樣穿上一件尺寸大於上一層的衣服，但手袖要較緊，讓空氣在衣服之間流通。

第4層：外套/大褸

  • 最後才穿上外套，這樣就可留住暖空氣，令身體保持溫暖。

專家指出，穿4件比起穿7件衣服更暖，關鍵在於中層。按上述原則選衣服，就可留住暖空氣，令身體保持溫暖。

