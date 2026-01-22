易潔鑊有刮痕恐致癌？5大家居用品藏隱形毒素 醫生教這樣做防毒防癌

下廚常用的易潔鑊竟是家中隱藏的毒素陷阱？有醫生指出，有5大常見家居用品若使用不當，可能長期釋出重金屬、塑化劑等致癌物，到底有何方法可避免攝取這些用品的毒素？

5大家居用品藏隱形毒素 易潔鑊有刮痕恐致癌？

功能醫學醫生歐瀚文在Facebook專頁發文指，臨床上許多久治不癒的慢性疲勞、過敏甚至神經退化個案，這些患者接受許多常規檢查後往往正常，直到透過功能醫學的環境毒素與重金屬評估，才發現體內不僅有重金屬殘留，更可能疊加高濃度的黴菌毒素。當重金屬鉛和汞、與黴菌毒素同時存在體內，會產生「1+1>2」的毒性加乘，而引發以下3大健康問題：

癱瘓粒線體： 這兩者會阻斷細胞能量產生，令人降低怎麼睡都睡不足夠。

這兩者會阻斷細胞能量產生，令人降低怎麼睡都睡不足夠。 攪亂免疫系統： 重金屬導致免疫過敏，而黴菌毒素則抑制免疫功能，使身體陷入易發炎又易感染的狀態。

重金屬導致免疫過敏，而黴菌毒素則抑制免疫功能，使身體陷入易發炎又易感染的狀態。 攻擊神經系統：兩者皆能穿透血腦屏障，引發腦霧、專注力下降與情緒焦慮問題。

歐瀚文醫生表示，許多毒素並非吃進身體，而是從生活環境中累積，其中常見來源包括以下5大家居用品：

1. 冷氣機內部

若沒有定期清洗，吹出來的冷風可能夾帶大量的黴菌孢子與毒素，吸入後直接進入肺部與血液。

2. 廚房及浴室邊角

黑色斑點釋放的孢子，會產生強烈的神經毒素。

3. 除濕不足

室內濕度若長期高於60%，足以讓黴菌在牆體內滋生，除了導致過敏，更會累積全身性的毒素。

4. 有刮痕的易潔鑊

若家中易潔鑊已出現明顯刮痕或受損，建議盡快更換。受損塗層在高溫烹調下，容易釋出難以分解的全氟烷化合物，此類永久性化學物質會干擾甲狀腺與肝臟功能，並增加致癌風險。

5. 塑膠容器裝熱食

即使是標榜耐熱的塑膠袋或保鮮盒，若用來盛裝高溫、多油的食物，仍有溶出塑化劑、雙酚A等環境荷爾蒙的風險。這些物質會模仿人體激素，干擾生殖與代謝系統，導致荷爾蒙失調。

3招預防家居用品毒素 必吃3食物排毒

歐醫生指出，長期受不明症狀困擾，適時透過專業檢測了解體內毒素負荷是關鍵的一步。面對無所不在的環境毒素，無需過度恐慌，但建議透過以下方法降低毒素：

嚴選烹飪器具：優先選用優質不鏽鋼或鑄鐵鍋具，減少化學塗層的使用與風險。 控制居家濕度：使用抽濕機將室內濕度維持在50%-60%，並定期清潔冷氣機，從源頭抑制黴菌滋生。 透過飲食主動排毒：日常多攝取十字花科蔬菜，例如西蘭花、大蒜、洋蔥等富含硫化物的食物，有助支持肝臟解毒功能。

資料來源：功能醫學醫生歐瀚文

專家履歷：歐瀚文

台灣首位引入功能醫學SIBO治療的醫師，專攻腸胃道健康和免疫系統問題、發展自體免疫疾病功能醫學治療策略。

