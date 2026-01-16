毛巾殘舊發霉有黑點港媽慳家不願更換 研究揭毛巾7日不洗含菌量高過坑渠水

農曆新年將到，家中又準備大掃除，去舊迎新迎接馬年。有網民近日在社交平台發帖，指趁週末在家執屋準備斷捨離，她準備扔掉媽媽用了多年、已經出現黑色霉點的毛巾，豈料遭到媽媽阻攔堅稱仍可繼續使用，她形容「媽媽條沖涼毛巾已經用到殘，有埋黑點，佢唔捨得掉，話仲用得，毛巾可能都好多細菌！」毛巾的含菌量有多高？毛巾應該多久更換一次？

港媽慳家不願換發霉毛巾 研究揭毛巾7日不洗含菌量高過坑渠水

毛巾含菌量有多高？不少國家都有研究數據，甚至有傳媒也作出實測。日本富士電視台節目《ノンストップ！》測試發現，毛巾使用一日後，含菌量已答1700萬；使用第3日開始出現異味，細菌也迅速增長至8,700萬;若毛巾連續7日沒有清洗，毛巾含菌量可高達1億以上，用來擦拭身體相當骯髒，容易導致體臭、暗瘡、結膜炎、癬疥等皮膚問題。

節目更訪問了日本東京衛生微生物研究中心所長李憲俊（Noritoshi Ri），他在節目中形容，若毛巾連續7日不清洗導致細菌累積，相當於坑渠水的含菌數量。日本皮膚科診療所院長肥凌醫生也在節目中指出，若皮膚較為敏感，或是肌膚細嫩的嬰幼兒，使用含菌量過高的毛巾，可能引發感染。倘若使用者身上有傷口，細菌更有機會侵入並造成發炎化膿的風險。

毛巾含菌量實測結果

狀態 含菌量 剛清洗乾淨 19萬 使用一日後 1,700萬 使用3日後 8,700萬 使用7日後 9,400萬至1億以上

毛巾使用壽命，毛巾使用多久需要更換？

消委會資料顯示，毛巾屬於日常消耗品，每次使用後應該清洗並放在通風的地方晾乾，建議市民日常可以2條毛巾交替使用，連續使用3個月左右（即使用或清洗約50、60次）便需更換。此外，因破爛或已磨損的毛巾容易滋生細菌，建議市民發現毛巾破爛也需立即更換。

如何去除毛巾上的霉菌黑點？

毛巾使用多次後，或者在潮濕的天氣下容易出現霉菌黑點，這些黑點可以用甚麼方法去除？消委會表示，當毛巾出現黑點，即表示毛巾上已經有霉菌或細菌滋生，強烈建議市民直接更換毛巾。若因某些因素未能即時更換，可以用漂白水或消毒劑洗滌，但要注意用量，過量使用會令毛巾柔軟度和撕裂強度變差。

消委會還提醒市民，注意千萬不要與其他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的機會。

資料來源：消委會