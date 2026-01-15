消委會痱滋膏｜拆解10款產品功效 3款不含水楊酸/類固醇/麻醉劑 有效殺菌消炎止痛
發佈時間：12:43 2026-01-15 HKT
【消委會/痱滋膏】市面上的痱滋膏種類繁多，成分與風險各異，應怎樣選購？消委會最新檢視了10款治療痱滋產品，揭示部分含處方類固醇或麻醉劑等強效成分，不當使用可能引致過敏或不良反應。即看看哪款產品大人小孩都可用？
消委會拆解10款痱滋膏產品功效 3款不含水楊酸/類固醇/麻醉劑
消委會指出，外用製劑如藥膏、凝膠 被美國口腔醫學會建議為一線療法，因其能在患處形成保護屏障，並可添加藥物成分達到局部止痛效果。消費者要留意，根據本港法例，含藥性成分並聲稱具療效的產品，包裝須標示香港註冊編號；而部分僅具物理保護作用的啫喱凝膠，則可能屬醫療器械，受衞生署監管。
消委會於2025年9月從市場購入10款軟膏或啫喱凝膠產品，售價介乎$29.9至$79.5，並檢視其標籤成分。其中8款為註冊藥物，其餘2款聲稱為醫療器械。
消委會10款痱滋膏檢視名單：
消委會檢視10款痱滋膏名單：
|品牌及產品
|來源地
|大約零售價
|詳細資料
|保治靈口腔止痛軟膏
|英國
|$73.9
|含水楊酸膽鹼，16歲以上適用。
|正美得口樂特效口腔內膏
|香港
|$50
|含水楊酸膽鹼，16歲以上適用。
|特快靈口腔軟膏
|澳洲
|$79.5
|含非類固醇消炎藥（Benzydamine），不含水楊酸/類固醇/麻醉劑，6歲以上適用。
|EUROCORT「口腔療」糊劑
|香港
|$50
|含類固醇（Triamcinolone）及麻醉劑，處方藥。
|Oramedy腔痊口腔膏
|韓國
|$45
|含類固醇（Triamcinolone），處方藥。
|唇疹消透明啫喱膏
|愛爾蘭
|$49.9
|含甘珀酸鈉（Carbenoxolone），不含水楊酸/類固醇/麻醉劑，3歲以上適用。
|佐藤口炎靈（止痛消炎口腔膏）
|日本
|$65
|含甘草次酸，不含水楊酸/類固醇/麻醉劑，無標示年齡限制。
|STADA Kamistad-Gel N
|德國
|$61
|含麻醉劑（Lidocaine）及洋甘菊，12歲以上適用。
|尚護健口健樂痱滋啫喱
|美國
|$29.9
|醫療器械，12歲以上適用（硫磺 敏感者切勿使用）。
|尚護健口健樂兒童痱滋啫喱
|瑞士
|$65
|醫療器械，6歲以上適用（含潛在香料致敏物芳樟醇及檸檬烯）。
痱滋膏成分風險/效用：
痱滋膏成分｜1. 類固醇（處方藥物）
- 樣本：EUROCORT「口腔療」糊劑、Oramedy腔痊口腔膏
- 成分：曲安奈德
- 風險：屬處方藥物，具消炎作用，但長期使用可能引致不良反應。香港藥學會會長沈明達藥劑師指，此類產品不適合孕婦、哺乳婦女、12歲以下兒童（劑量需調整），以及長期病患或免疫力較低人士。消費者切勿自行購買。
痱滋膏成分｜2. 局部麻醉劑（第1部毒藥）
- 樣本：EUROCORT「口腔療」糊劑、STADA Kamistad-Gel N
- 成分：利多卡因
- 風險：屬強效局部麻醉劑，能快速止痛但無消炎或加速愈合作用。除特定低濃度外用製劑外，屬第1部毒藥，須在藥劑師監督下售賣。不適合心律不正患者及對其過敏者，長者如有肝腎問題應先諮詢醫生。
痱滋膏成分｜3. 水楊酸膽鹼
- 樣本：保治靈口腔止痛軟膏、正美得口樂特效口腔內膏
- 成分：水楊酸膽鹼（非類固醇消炎藥）
- 風險：不適合16歲或以下兒童、孕婦及哺乳婦女使用，因可能引發罕見但嚴重的「雷爾氏綜合症」。對水楊酸鹽過敏、或患有肝腎功能障礙、出血性疾病者亦不適用。沈藥劑師特別警告，切勿同時使用多種含水楊酸成分的產品，以免用藥過量。
痱滋膏成分｜4. 潛在致敏成分
- 樣本：尚護健口健樂痱滋啫喱、尚護健口健樂兒童痱滋啫喱、保治靈口腔止痛軟膏
- 風險：部分產品雖非藥物，不含藥性，但仍可能含致敏物，包括：
- 尚護健口健樂痱滋啫喱，標明對硫磺敏感者勿用；
- 尚護健口健樂兒童痱滋啫喱，標明含潛在致敏香料（如芳樟醇、檸檬烯）；
- 保治靈口腔止痛軟膏含薄荷醇，蠶豆症（G6PD症）患者使用前應諮詢醫生，以免出現溶血反應。
痱滋膏成分｜5. 其他有效成分
- 樣本：特快靈口腔軟膏、唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎靈（止痛消炎口腔膏）
- 成分：鹽酸芐達明、甘草次酸或甘珀酸鈉、西吡氯銨
- 功效：特快靈口腔軟膏含短效非類固醇消炎藥（鹽酸芐達明）及西吡氯銨，有消炎殺菌作用。唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎靈則含甘草次酸或甘珀酸鈉，具消炎鎮痛作用，常見於兒童適用產品，能在傷口形成保護膜。
消委會：留意痱滋產品年齡限制 用法/標示有待改善
消委會指，部分產品含水楊酸或高濃度成分，兒童不宜使用，亦需嚴格遵守年齡限制。對於孕婦及哺乳婦女，因為大部分藥用成分缺乏安全性數據，為安全起見，使用任何痱滋產品前，建議先諮詢醫生（特別是含類固醇或利多卡因產品）。
消委會指出，僅少數樣本（如保治靈口腔止痛軟膏、特快靈口腔軟膏、STADA Kamistad-Gel N）有清晰說明應擠出「半厘米或1厘米」的用量，做法較理想：部分產品僅標示「適量」或「厚厚地塗抹」，指引模糊，可能增加誤用風險。藥劑師沈明達強調，外用藥膏只需薄薄覆蓋傷口即可，塗抹過量可能經口腔黏膜吸收，引致全身性不良反應；故產品的用法及標示有待改善。
資料來源：消委會
