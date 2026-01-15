消委會痱滋膏｜拆解10款產品功效 3款不含水楊酸/類固醇/麻醉劑 有效殺菌消炎止痛

【消委會/痱滋膏】市面上的痱滋膏種類繁多，成分與風險各異，應怎樣選購？消委會最新檢視了10款治療痱滋產品，揭示部分含處方類固醇或麻醉劑等強效成分，不當使用可能引致過敏或不良反應。即看看哪款產品大人小孩都可用？

消委會拆解10款痱滋膏產品功效 3款不含水楊酸/類固醇/麻醉劑

消委會指出，外用製劑如藥膏、凝膠 被美國口腔醫學會建議為一線療法，因其能在患處形成保護屏障，並可添加藥物成分達到局部止痛效果。消費者要留意，根據本港法例，含藥性成分並聲稱具療效的產品，包裝須標示香港註冊編號；而部分僅具物理保護作用的啫喱凝膠，則可能屬醫療器械，受衞生署監管。

消委會於2025年9月從市場購入10款軟膏或啫喱凝膠產品，售價介乎$29.9至$79.5，並檢視其標籤成分。其中8款為註冊藥物，其餘2款聲稱為醫療器械。

消委會10款痱滋膏檢視名單：

消委會檢視10款痱滋膏名單：

品牌及產品 來源地 大約零售價 詳細資料 保治靈口腔止痛軟膏 英國 $73.9 含水楊酸膽鹼，16歲以上適用。 正美得口樂特效口腔內膏 香港 $50 含水楊酸膽鹼，16歲以上適用。 特快靈口腔軟膏 澳洲 $79.5 含非類固醇消炎藥（Benzydamine），不含水楊酸/類固醇/麻醉劑，6歲以上適用。 EUROCORT「口腔療」糊劑 香港 $50 含類固醇（Triamcinolone）及麻醉劑，處方藥。 Oramedy腔痊口腔膏 韓國 $45 含類固醇（Triamcinolone），處方藥。 唇疹消透明啫喱膏 愛爾蘭 $49.9 含甘珀酸鈉（Carbenoxolone），不含水楊酸/類固醇/麻醉劑，3歲以上適用。 佐藤口炎靈（止痛消炎口腔膏） 日本 $65 含甘草次酸，不含水楊酸/類固醇/麻醉劑，無標示年齡限制。 STADA Kamistad-Gel N 德國 $61 含麻醉劑（Lidocaine）及洋甘菊，12歲以上適用。 尚護健口健樂痱滋啫喱 美國 $29.9 醫療器械，12歲以上適用（硫磺 敏感者切勿使用）。 尚護健口健樂兒童痱滋啫喱 瑞士 $65 醫療器械，6歲以上適用（含潛在香料致敏物芳樟醇及檸檬烯）。

痱滋膏成分風險/效用：

痱滋膏成分｜1. 類固醇（處方藥物）

樣本 ：EUROCORT「口腔療」糊劑、Oramedy腔痊口腔膏

：EUROCORT「口腔療」糊劑、Oramedy腔痊口腔膏 成分 ：曲安奈德

：曲安奈德 風險：屬處方藥物，具消炎作用，但長期使用可能引致不良反應。香港藥學會會長沈明達藥劑師指，此類產品不適合孕婦、哺乳婦女、12歲以下兒童（劑量需調整），以及長期病患或免疫力較低人士。消費者切勿自行購買。

痱滋膏成分｜2. 局部麻醉劑（第1部毒藥）

樣本 ：EUROCORT「口腔療」糊劑、STADA Kamistad-Gel N

：EUROCORT「口腔療」糊劑、STADA Kamistad-Gel N 成分 ：利多卡因

：利多卡因 風險：屬強效局部麻醉劑，能快速止痛但無消炎或加速愈合作用。除特定低濃度外用製劑外，屬第1部毒藥，須在藥劑師監督下售賣。不適合心律不正患者及對其過敏者，長者如有肝腎問題應先諮詢醫生。

痱滋膏成分｜3. 水楊酸膽鹼

樣本 ：保治靈口腔止痛軟膏、正美得口樂特效口腔內膏

：保治靈口腔止痛軟膏、正美得口樂特效口腔內膏 成分 ：水楊酸膽鹼（非類固醇消炎藥）

：水楊酸膽鹼（非類固醇消炎藥） 風險：不適合16歲或以下兒童、孕婦及哺乳婦女使用，因可能引發罕見但嚴重的「雷爾氏綜合症」。對水楊酸鹽過敏、或患有肝腎功能障礙、出血性疾病者亦不適用。沈藥劑師特別警告，切勿同時使用多種含水楊酸成分的產品，以免用藥過量。

痱滋膏成分｜4. 潛在致敏成分

樣本 ：尚護健口健樂痱滋啫喱、尚護健口健樂兒童痱滋啫喱、保治靈口腔止痛軟膏

：尚護健口健樂痱滋啫喱、尚護健口健樂兒童痱滋啫喱、保治靈口腔止痛軟膏 風險：部分產品雖非藥物，不含藥性，但仍可能含致敏物，包括：

尚護健口健樂痱滋啫喱，標明對硫磺敏感者勿用； 尚護健口健樂兒童痱滋啫喱，標明含潛在致敏香料（如芳樟醇、檸檬烯）； 保治靈口腔止痛軟膏含薄荷醇，蠶豆症（G6PD症）患者使用前應諮詢醫生，以免出現溶血反應。

痱滋膏成分｜5. 其他有效成分

樣本 ：特快靈口腔軟膏、唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎靈（止痛消炎口腔膏）

：特快靈口腔軟膏、唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎靈（止痛消炎口腔膏） 成分 ：鹽酸芐達明、甘草次酸或甘珀酸鈉、西吡氯銨

：鹽酸芐達明、甘草次酸或甘珀酸鈉、西吡氯銨 功效：特快靈口腔軟膏含短效非類固醇消炎藥（鹽酸芐達明）及西吡氯銨，有消炎殺菌作用。唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎靈則含甘草次酸或甘珀酸鈉，具消炎鎮痛作用，常見於兒童適用產品，能在傷口形成保護膜。

消委會：留意痱滋產品年齡限制 用法/標示有待改善

消委會指，部分產品含水楊酸或高濃度成分，兒童不宜使用，亦需嚴格遵守年齡限制。對於孕婦及哺乳婦女，因為大部分藥用成分缺乏安全性數據，為安全起見，使用任何痱滋產品前，建議先諮詢醫生（特別是含類固醇或利多卡因產品）。

消委會指出，僅少數樣本（如保治靈口腔止痛軟膏、特快靈口腔軟膏、STADA Kamistad-Gel N）有清晰說明應擠出「半厘米或1厘米」的用量，做法較理想：部分產品僅標示「適量」或「厚厚地塗抹」，指引模糊，可能增加誤用風險。藥劑師沈明達強調，外用藥膏只需薄薄覆蓋傷口即可，塗抹過量可能經口腔黏膜吸收，引致全身性不良反應；故產品的用法及標示有待改善。

資料來源：消委會

