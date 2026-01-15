消委會足部護理霜｜10款產品保濕效能大比拼 2款獲5星好評 不含防腐劑致敏物

【消委會/足部護理霜/推介名單】冬季天氣乾燥，足部皮膚容易變得粗糙，甚至出現龜裂。消委會今日（1月15日）公布市面上10款足部護理霜的檢測結果，包括「SABON」、「美國雅兒」及「mannings」等品牌。消委會檢測發現全部足部護理霜均有不錯的保濕效果。當中，有2款更獲消委會5星好評，不含防腐劑及致敏物。

消委會足部護理霜｜10款產品保濕效能大比拼 2款獲5星好評

根據消委會《選擇月刊》第591期指，這次測試涵蓋10款常見的足部護理霜，售價由約$50至$305不等，若假設每次使用2克（或2毫升），每次費用則由$1.6至$4.1。為評估足部護理霜的真實保濕效果，消委會邀請了超過160位年齡介乎40至50歲的亞洲女性，進行為期28日的真人測試。當中有以下發現：

消委會10款足部護理霜檢測名單：

品牌及產品名稱 消委會總評 聲稱來源地 大約零售價 標示容量/重量 SABON-特潤足部護理霜 5星 以色列 $260 150毫升 Derma:B-Urea 9.8 Foot Cream 5星 韓國 $88 80毫升 Dr. Scholl-深層保濕乳霜 4.5星 日本 $70 70克 ORIGINS-柔軟足部滋潤膏 4.5星 美國 $305 150毫升 mannings-腳跟龜裂膏 4.5星 馬來西亞 $55 50克 安潔-手部‧腳跟爆裂特效深層修護霜 4.5星 馬來西亞 $50 50克 SOfliSSe-腳跟龜裂修護霜 4星 韓國 $60 40毫升 美國雅兒-腳魔法神奇美足霜 4星 美國 $55 60克 優姿-腳跟龜裂膏 3.5星 馬來西亞 $89 50克 Baby Foot-深層滋潤護足霜 3.5星 日本 $78 100克

消委會真人實測發現，上述全部足部護理霜樣本經持續使用，均有不錯的保濕效果，並有以下發現：

使用14日後：已有半數（5款）樣本表現突出，能提升皮膚水分含量平均逾50%。表現相對遜色的3款，亦能提升19.7%至31.8%不等。

使用28日後：全部10款樣本均能提升皮膚水分含量超過50%。其中4款表現尤其突出，平均提升幅度更超過70%。即使是起初表現較遜色的3款，此階段亦能提升51.5%至59.1%。

消委會足部護理霜｜10款產品持續使用保濕效能理想。（消委會提供）

消委會足部護理霜｜3款檢出致敏物 恐刺激皮膚致過敏

不過，消委會檢測發現，樣本「優姿 ELLGY-腳跟龜裂膏」檢出游離甲醛，檢出量為 0.014%（140ppm），該樣本的成分列表顯示，產品配方添加了可釋出甲醛的咪唑烷基脲，此成分普遍用於化妝品中作為防腐劑。

歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）意見書曾引述研究指，對一般膚質而言，經由接觸可釋出甲醛成分所釋出的游離甲醛濃度達到130ppm至

370ppm，已足以令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎。

此外，以下3款足部護理霜樣本亦檢出致敏物（香料致敏物總量）：

ORIGINS-柔軟足部滋潤膏：0.12%

優姿 ELLGY-腳跟龜裂膏：0.0098%

Baby Foot-深層滋潤護足霜：0.30%

不過，當中只有「ORIGINS」於標示的成分列表中說明了檢出的香料致敏物質，標示成分資料較全面。「優姿 ELLGY」雖然有標示成分列表，但沒

有說明檢出的香料物質，而按其標示所列說明產品添加了薰衣草油（lavender oil），相信樣本檢出的香料致敏物質有機會源自這個成分；而「Baby Foot」則只以日文說明其成分，消費者無法靠這2款樣本的成分資

料得悉產品是否含有香料致敏物。

消委會提醒，足底皮膚若然嚴重乾燥，往往會有微細的傷口和裂紋，如果足部護理霜含有致敏物質，例如甲醛及香料致敏物，隨時增加刺激皮膚或引致過敏的機會。

消委會足部護理霜｜10款產品保濕效能大比拼。（消委會提供）

消委會足部護理霜｜如何選購足部護理霜？

為呵護脆弱的足部肌膚，保濕效能理想、快見效，又不含致敏物質的足部護理霜十分重要。消委會建議消費者購買產品時，檢視產品是否含已知的致敏物，使用後亦要留意皮膚的狀況，同時可留意以下重點：

若出現厚繭時，則建議使用含具溶解角質特性的足部護理霜產品，適當濃度的尿素、水楊酸，以及乳酸或乳酸鈉等果酸成分，均有去角質功效。去除腳繭可減低足底壓力約26%，糖尿病患者更應避免厚繭的形成，降低出現足部潰瘍的機會；

沒有起繭的皮膚或部位可考慮使用不具溶解角質特性的護理霜，含有尿素，或含特定濃度甘油及軟石蠟的產品均有紓緩乾燥皮膚的用途；

足部皮膚非常乾燥時，可考慮於晚間採用「雙層護理」方式進行護理，即是先塗抹潤膚霜來為皮膚補充水分，並於15分鐘後再薄塗鎖水護膚品。

避免於濕滑的地面上（例如浴室內）使用產品，建議洗澡或清潔足部皮膚後，用毛巾先印乾皮膚，最好坐下來才開始塗抹足部護理霜，隨後加以按摩促進皮膚吸收，並待足部皮膚乾爽後才走動，以免滑倒；

當皮膚乾燥情況略有改善，消委會指仍應該持之以恆繼續適當使用產品，避免痕癢、龜裂等問題再次發生。

資料來源：消委會

延伸閱讀：消委會｜20款冬季雙人被大比拼 6款獲5星好評 最平僅售$339

---

相關文章：

消委會泥狀清潔面膜｜30款泥狀面膜大比拼 推薦11款5星產品 這款最安全不含重金屬/致敏物｜附5星詳細名單

消委會洗潔精推介｜檢測35款過半易傷手 推介14款不含致敏防腐劑 AXE斧頭牌/AXION/花王哪款最高分？

多汗症｜夏天飲茶咖啡更易出汗體味濃？營養師推介7大食物除汗臭

止汗產品推介｜日本《LDK》評測8款人氣產品 6款獲A級 有效抑制汗味/持久度高！