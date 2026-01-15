37歲裕美實測用牛油果護髮 兩字總結驚人效果 怎樣吃更有效降三高？

37歲女星裕美不時實測網上流傳的奇怪食物配搭，日前她更嘗試以牛油果護髮，並分享美髮效果。牛油果本身是營養豐富的水果，富含健康脂肪Omega-9，具有降三高、通便等多種功效，如何吃才最有益身體健康？

裕美實測用牛油果護髮 兩字總結驚人效果

裕美日前在社交平台發布影片，實測網絡上爆紅的2大牛油果吃法和用法。當中她嘗試了外國網紅以牛油果護髮的方法，將果實對半切開，去除果核後，直接塗抹在頭髮上。將所有頭髮包括頭頂都沾滿牛油果，然後用清水洗淨。結果其效果讓她大喊「中伏」，雖然有一點讓髮絲變柔順的效果，卻也讓頭髮變得「好笠」、很油膩，忍受不了，而且充斥著牛油果味道，並呼籲大家千萬不要用牛油果來保養頭髮。

裕美也提到自己最討厭吃牛油果。她嘗試了網上熱議的牛油果加上豉油和芥末的吃法，卻驚喜地表示吃起來味道的確像在吃三文魚，只是口感有點差異，不過是好吃的。

牛油果降三高 營養師教最佳吃法防熱量爆表

雖然牛油果經裕美實測後，似乎沒有護髮功效，不過牛油果對身體其實另有不少益處。台灣營養師呂美寶曾指出，牛油果富含Omega-9單元不飽和脂肪酸，被譽為「好油脂食物」之一，適量食用有助於降低膽固醇、促進排便與腸道健康，並能對抗身體發炎。

然而，食用不當恐落入3大健康陷阱。首先，牛油果熱量不低，每日建議攝取量應控制在半個（小型）或1/6個（大型）以內，以免熱量超標。其次，應避免搭配沙律醬等高脂醬料。最後，小心市面上的牛油果飲品，大多會添加煉奶和果糖導致高糖分，完全抵銷牛油果的抗發炎益處。

她也提醒，想挑選熟度剛好的牛油果，有三招可循：觀察外皮是否由綠轉為紫黑色、用手心輕壓感覺略帶彈性、以及拔除蒂頭觀察底部是否呈現深色。

