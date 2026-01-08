韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號

【羽絨造假】天寒地凍，羽絨褸是不少人的冬日必備品之一。韓媒報道，知名品牌韓國The North Face的羽絨近日被踢爆涉嫌造假，當中13款羽絨外套標示為較高級的「鵝絨80%、羽毛20%」，被發現是平價「再生羽絨（混合鵝毛與鴨毛）」；品牌方透過官網承認標示錯誤，並承諾退款，到底鵝絨、鴨絨及再生羽絨有何分別？

據韓媒《京鄉新聞》、《TJB》報道，上月在韓國網購平台MUSINSA銷售的韓國The North Face「1996 Retro Nuptse Jacket」產品中，標示為「鵝絨80%、羽毛20%」的填充物，被發現為「再生羽絨」。韓國The North Face於上月3日公告，對羽絨進行全面調查後，發現13款產品存在填充物混合比例標示錯誤；更發表官方道歉聲明且表示：「將聯絡在產品資訊標示錯誤期間，購買了相關產品的顧客，提供退款程序。」

13款造假羽絨包括：

The North Face 13款涉造假羽絨褸名單：

M's Remaster Down Jacket M's Water Shield Nuptse Jacket 1996 Retro Nuptse Vest 1996 Retro Nuptse Jacket Nuptse Short Jacket Novelty Nuptse Down Jacket 1996 Nuptse Air Down Jacket Lofty Down Jacket Puppy On EX Vest Cloud Nuptse Down Vest Arenal Jacket Sky Down Vest Novelty Nuptse Down Vest

羽絨造假｜鵝絨/鴨絨/再生羽絨有甚麼分別？

據了解，鵝絨因其保暖性和彈性，價格比鴨絨昂貴，一直被視為「高級質料」。造假事件中的「再生羽絨」是甚麼？品質如何？

1. 鵝絨：高級昂貴的質料

鵝絨被評為羽絨外套中最高級的代表性材料。由鵝的絨毛和羽毛構成，故比一般羽絨絨朵大，回復力更強，保暖性極佳。用量少便能達到高保暖效果，且重量輕，即使時間久了也不易扁塌，因而成為高級羽絨。但價格高昂，且近年來涉及動物爭議。

2. 鴨絨：價格大眾化、保暖力稍差

鴨絨取自鴨隻，其絨朵比鵝絨小，保暖力稍差，但作為日常羽絨外套已能提供足夠性能，供應量穩定且價格合理，市面的羽絨產品大多以鴨絨為主；形象相對較大眾化。

3. 再生羽絨：混合鵝毛與鴨毛的環保羽絨

「再生羽絨」是指從使用過的寢具或服裝中重新提取羽絨，再加工製成的物料。由於加工過程會區分品質等級，再生羽絨性能有時與新羽絨不會相差太遠；雖然其減廢性質在過往獲得不少正面評價，但價值與消費者所期望的「高級鵝絨」不同，造成更大爭議。

4. 高級合成填充物料：自然蓬鬆感有局限

除了天然羽絨，高性能合成填充物料的應用也擴大。雖以輕量防水、回復力等功能性為賣點，但與天然羽絨相比，其自然蓬鬆感與填充力仍有局限。

5. 聚酯棉：保暖性、輕量性較遜色

聚酯填充棉近年也應用於輕量羽絨外套或合理價位的產品中；其優點是容易製造、價格低廉，但在保暖性、輕量性、壓縮性方面，難與高級羽絨競爭。

羽絨造假｜消委會籲選購時留意羽絨含絨量、蓬鬆度

本港消委會過去曾分析了6大揀選羽絨要訣和羽絨冷知識，教大家選購保暖的羽絨衣：

1. 參考衣物標籤：理想的羽絨衣標籤會詳細列出面料（shell）和內裏（lining）的成分、填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充絨量）、蓬鬆度、洗濯及乾衣指示，大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料。

2. 用手摸拍：選購時，用手觸摸羽絨衣，憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多，若感覺有硬的羽毛梗，羽毛含量會較高，絨毛含量就相對較低，保暖性較差。

3. 用鼻子「聞」：選購時嗅嗅看有沒有異味，因羽絨來自家禽鳥類，若羽絨未徹底清潔和消毒，就容易藏細菌，不衞生之餘還可能產生異味。

4. 外層物料也至關重要：羽絨衣怕潮濕，因濕水後保暖程度會降低，所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。如要做到車縫位置都防水，技術要求更高，例如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，這些設計再加上剪裁的繁複性等，都會影響衣物的售價。

5. 看車縫線的緊密度：在選購時要注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況。若車縫做工過於粗疏，羽絨會隨穿着及洗濯等移動，日久之下，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖。

6.親身試穿：不同品牌的羽絨衣有不同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等，要親身試穿，感受羽絨衣的保暖性和產生「暖意」的速度，才能找到適合自己的。

資料來源：《京鄉新聞》、《TJB》、消委會

