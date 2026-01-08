韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
發佈時間：15:29 2026-01-08 HKT
【羽絨造假】天寒地凍，羽絨褸是不少人的冬日必備品之一。韓媒報道，知名品牌韓國The North Face的羽絨近日被踢爆涉嫌造假，當中13款羽絨外套標示為較高級的「鵝絨80%、羽毛20%」，被發現是平價「再生羽絨（混合鵝毛與鴨毛）」；品牌方透過官網承認標示錯誤，並承諾退款，到底鵝絨、鴨絨及再生羽絨有何分別？
羽絨造假｜韓國The North Face羽絨褸涉造假 13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨
據韓媒《京鄉新聞》、《TJB》報道，上月在韓國網購平台MUSINSA銷售的韓國The North Face「1996 Retro Nuptse Jacket」產品中，標示為「鵝絨80%、羽毛20%」的填充物，被發現為「再生羽絨」。韓國The North Face於上月3日公告，對羽絨進行全面調查後，發現13款產品存在填充物混合比例標示錯誤；更發表官方道歉聲明且表示：「將聯絡在產品資訊標示錯誤期間，購買了相關產品的顧客，提供退款程序。」
13款造假羽絨包括：
The North Face 13款涉造假羽絨褸名單：
- M's Remaster Down Jacket
- M's Water Shield Nuptse Jacket
- 1996 Retro Nuptse Vest
- 1996 Retro Nuptse Jacket
- Nuptse Short Jacket
- Novelty Nuptse Down Jacket
- 1996 Nuptse Air Down Jacket
- Lofty Down Jacket
- Puppy On EX Vest
- Cloud Nuptse Down Vest
- Arenal Jacket
- Sky Down Vest
- Novelty Nuptse Down Vest
羽絨造假｜鵝絨/鴨絨/再生羽絨有甚麼分別？
據了解，鵝絨因其保暖性和彈性，價格比鴨絨昂貴，一直被視為「高級質料」。造假事件中的「再生羽絨」是甚麼？品質如何？
1. 鵝絨：高級昂貴的質料
鵝絨被評為羽絨外套中最高級的代表性材料。由鵝的絨毛和羽毛構成，故比一般羽絨絨朵大，回復力更強，保暖性極佳。用量少便能達到高保暖效果，且重量輕，即使時間久了也不易扁塌，因而成為高級羽絨。但價格高昂，且近年來涉及動物爭議。
2. 鴨絨：價格大眾化、保暖力稍差
鴨絨取自鴨隻，其絨朵比鵝絨小，保暖力稍差，但作為日常羽絨外套已能提供足夠性能，供應量穩定且價格合理，市面的羽絨產品大多以鴨絨為主；形象相對較大眾化。
3. 再生羽絨：混合鵝毛與鴨毛的環保羽絨
「再生羽絨」是指從使用過的寢具或服裝中重新提取羽絨，再加工製成的物料。由於加工過程會區分品質等級，再生羽絨性能有時與新羽絨不會相差太遠；雖然其減廢性質在過往獲得不少正面評價，但價值與消費者所期望的「高級鵝絨」不同，造成更大爭議。
4. 高級合成填充物料：自然蓬鬆感有局限
除了天然羽絨，高性能合成填充物料的應用也擴大。雖以輕量防水、回復力等功能性為賣點，但與天然羽絨相比，其自然蓬鬆感與填充力仍有局限。
5. 聚酯棉：保暖性、輕量性較遜色
聚酯填充棉近年也應用於輕量羽絨外套或合理價位的產品中；其優點是容易製造、價格低廉，但在保暖性、輕量性、壓縮性方面，難與高級羽絨競爭。
羽絨造假｜消委會籲選購時留意羽絨含絨量、蓬鬆度
本港消委會過去曾分析了6大揀選羽絨要訣和羽絨冷知識，教大家選購保暖的羽絨衣：
1. 參考衣物標籤：理想的羽絨衣標籤會詳細列出面料（shell）和內裏（lining）的成分、填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充絨量）、蓬鬆度、洗濯及乾衣指示，大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料。
2. 用手摸拍：選購時，用手觸摸羽絨衣，憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多，若感覺有硬的羽毛梗，羽毛含量會較高，絨毛含量就相對較低，保暖性較差。
3. 用鼻子「聞」：選購時嗅嗅看有沒有異味，因羽絨來自家禽鳥類，若羽絨未徹底清潔和消毒，就容易藏細菌，不衞生之餘還可能產生異味。
4. 外層物料也至關重要：羽絨衣怕潮濕，因濕水後保暖程度會降低，所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。如要做到車縫位置都防水，技術要求更高，例如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，這些設計再加上剪裁的繁複性等，都會影響衣物的售價。
5. 看車縫線的緊密度：在選購時要注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況。若車縫做工過於粗疏，羽絨會隨穿着及洗濯等移動，日久之下，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖。
6.親身試穿：不同品牌的羽絨衣有不同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等，要親身試穿，感受羽絨衣的保暖性和產生「暖意」的速度，才能找到適合自己的。
延伸閱讀：本港氣溫急降 秋冬保暖穿搭指南公開 解構羽絨/羊毛/發熱衣材質好處
