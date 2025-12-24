聖誕特飲恐致骨質疏鬆？營養師揭這2款糖分爆標 1杯竟高達50克糖？

聖誕節將至，不少人都會享用應節飲品，美味暖胃又有節日氣氛。但有營養專家警告，這些聖誕特飲可能暗藏「糖衣」陷阱，不但含高糖分會致肥，更會損害骨骼健康、致骨質疏鬆。除了港人最愛的「熱朱」，連2款聖誕特調咖啡也榜上有名？

聖誕特飲藏傷骨陷阱？這2款咖啡飲品糖分爆標

據外媒《Healthline》報道，熱朱古力、蘋果酒、蛋酒等聖誕節應節飲品都是不少人的最愛。註冊營養師Hannah Anderson受訪時分享，充滿節日氛圍的熱飲可能暗藏健康危機，增加骨質疏鬆風險。不想在聖誕節期間增磅？就要留意以下的高糖陷阱特飲。

高糖聖誕特飲｜1. 熱朱古力（市售）

糖量：20-30克/杯。

影響：牛奶雖提供鈣質，但太多添加糖分會抵消益處。

高糖聖誕特飲｜2. 蛋酒

糖量：超過20克/杯。

影響：牛奶和雞蛋雖能提供鈣質和蛋白質，但糖分和飽和脂肪含量高，熱量超過300大卡。

高糖聖誕特飲｜3. 熱紅酒/蘋果酒

糖量：約2.5克/杯（超市紅酒）。

影響：雖然內裡的香料多含抗氧化劑，但酒精和添加糖會阻礙鈣質吸收。

高糖聖誕特飲｜4. 咖啡特飲（薄荷摩卡/薑餅拿鐵）

糖量：超過50克/杯。

影響：內含少量牛奶，營養價值極低，純粹糖分負擔。

高糖飲品從3方面影響骨骼健康

註冊營養師Kezia Joy解釋，高糖飲品會從3方面影響骨骼：

加速鈣質流失：增加尿液中鈣的排泄量，減少可用於維持骨密度的鈣質。 影響維他命D功能：血糖頻繁飆升影響維他命D正常運作，降低身體從食物中吸收鈣的效率。 引發輕度慢性炎症：或影響「骨重塑（bone remodelling）」過程，削弱骨骼強度。

美國心臟協會建議每日糖分攝取上限（添加糖不包括水果等天然糖分。添加糖在成分表中常標示為糖漿、糖、甜味劑）：

男性 ：不超過9茶匙（36克）添加糖

：不超過9茶匙（36克）添加糖 女性：不超過6茶匙（25克）添加糖

5大方案改善應節飲品 享受節日無負擔

1. 自製低糖熱朱

如使用市售的朱古力沖劑粉，宜選擇含糖量較低的產品。

可用無糖可可粉、低脂牛奶、少量蜂蜜、楓糖漿、甜菊糖等取代添加糖。

在熱水或牛奶中，加入朱古力味膠原蛋白粉，製成高蛋白、低糖的應節飲品。

2. 自製熱蘋果飲品

使用無添加糖的蘋果酒茶包沖泡。

可自製香料蘋果飲品，材料包括肉桂、丁香、八角、檸檬汁和蘋果醋。

3. 聰明買咖啡

點餐時，明確要求減糖，如一泵糖漿、半糖；要求不加鮮奶油，也可選擇脫脂/低脂牛奶，撒上肉桂粉或可可粉取代糖漿調味。

4. 改良版蛋酒

大幅減少添加糖，以「減輕負擔」。

5. 其他選擇

無糖植物奶，如杏仁奶、燕麥奶。

低糖熱飲與草本茶，既能體驗季節風味，又不損骨骼健康。

註冊營養師Hannah Anderson強調，關鍵在於選擇含有蛋白質和礦物質的飲品，而非空有糖分的選擇。這樣能幫助維持營養平衡，最大限度減少鈣質流失。適量享用節日飲品是可以的，但若常飲用且整體飲食不佳，對骨骼健康影響將加劇。

骨質疏鬆症有何病徵？3部位易骨折？

據本港衞生署資料顯示，骨質疏鬆症本身並沒有任何明顯病徵。部份患者可能會出現背痛的情況，大多數患者未必能於早期發現，很多時候直到發生骨折後才會發現患上骨質疏鬆症。患者可能會出現以下症狀：

因為輕微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而導致骨折

最常見的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨質疏鬆症的患者亦可能因為脊椎骨塌陷，令背部變得彎曲，導致駝背和變矮。

骨質疏鬆8大高危族群 缺乏運動要小心

骨質疏鬆症並非只出現於長者或女性身上。根據衞生署資料，以下人士亦是骨質疏鬆的高危族群，過量飲用1類飲品也會增加風險。

骨質疏鬆症高危人士

長者：造骨能力減弱，骨質容易變得疏鬆

女性：一般在停經後，因雌激素停止分泌所致

體型瘦小者

家族中有骨質疏鬆症患者

骨質疏鬆症成因

1. 不良的生活習慣

如吸煙

長期攝取鈣質不足

缺乏維他命D

過量飲用咖啡、濃茶等含咖啡因飲品

過量攝取鈉質(鹽分)

缺乏負重運動

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化療、電療或手術而提早停經

男性的睪丸素過低

內分泌失調病症，如甲狀腺機能亢進

服用藥物：長期服用高劑量類固醇藥物。

資料來源：《Healthline》、香港衞生署

延伸閱讀：女性40歲後易骨質疏鬆 專家票選12大補骨食物 牛奶竟三甲不入？

---

相關文章：

35歲後骨質開始流失 3部位易骨折 專家教4招預防骨質疏鬆

女性更易骨質疏鬆？常飲咖啡風險高？專家推介2類運動健骨防骨折

全球逾50%人缺乏7大營養素！恐是脫髮/高血壓/腦退化/骨質疏鬆元兇

50歲以上易骨質疏鬆 補鈣飲300碗大骨湯才有效？醫生揭5種食物更高鈣