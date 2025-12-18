醫生揭20款「有毒」高危食物 常吃恐致癌/增糖尿病風險 沙律1原因上榜？

為了健康或減肥吃沙律當午餐，可能吃下不少有毒物質？有醫生列出20種在超市或餐廳常見，卻有害健康的食物」，當中竟包括一些看似健康的蔬菜和水果。這類蔬果會因為不當的保存或料理方法，隨時暗藏致癌、糖尿病、傷大腦的健康陷阱。

醫生揭20款「有毒」高危食物 常吃恐致癌/增糖尿病風險

日媒《週刊女性PRIME》訪問了4位醫生，包括整形外科醫生歌島大輔、內科預防醫學專科醫生青木竜弥、內科醫生石原新菜及糖尿病專科醫生牧田善二，邀請他們分享自己在餐廳或超市一定不會選擇的食物。

青木醫生表示，未經過度加工的天然食物是最好的，包括蔬菜、貝類、魚類、蘑菇等。人們每天購買的加工食品很多都含有大量毒素或有害成分。因此，日常飲食要懂得取捨：意識到自身缺乏的營養並加以補充，同時撇除不必要的食物。以下是4位醫生建議避免進食的食物：

醫生不吃的20款「有毒」高危食物

1. 烤肉

牛肉、豬肉等紅肉在致癌風險分類中屬於「可能對人類致癌」的「第2A組」；每天攝取量增加100-120g，中風的風險也會增加11%。另外，烤焦的肉含有致癌物質丙烯酰胺，容易與細胞、骨骼和神經中的蛋白質發生不良反應。

2. 火腿、香腸

加工肉在致癌風險分類中屬於風險最高的「第1組」，表示「對人類具有致癌性」。

3. 香蕉

雖然富含膳食纖維，但在一眾水果中是糖分最高的，可能導致血糖升高，引起糖尿病和肥胖。尤其是進口的香蕉可能含有防霉劑。動物試驗顯示，防霉劑具有致癌性、致畸性和環境荷爾蒙作用。

4. 切好的蔬菜

為了防止變色、殺菌和消毒，預切蔬菜在製造過程中可能使用微量的次氯酸鈉，這種物質毒性很強。

5. 濃縮還原果汁

生產過程中，食物纖維等有益成分幾乎被去除，且可能含有殘留農藥。

6. 明太子

其鮮豔的粉紅色通常是來自添加亞硝酸鈉，可能與肉類中的二級胺反應，轉化為亞硝胺類致癌物質。

7. 顏色鮮豔的醃漬物

醃蘿蔔、醃薑等可能含有焦油色素，這些人工色素可能對兒童的發育和腦部有害，可能導致兒童出現ADHD。

8. 烏冬和意粉

烏冬是精製碳水化合物的代表，多吃可能增加空腹血糖值和胰島素阻抗的風險；小麥粉製成的意粉除了升高血糖，鹽分含量也較高。

9. 白米

每天多吃一碗白米，罹患糖尿病的風險會增加11%。白米中的碳水化合物分解成葡萄糖，與白砂糖相同。

10. 忌廉

含有大量飽和脂肪酸，可能增加血液中的三酸甘油脂和膽固醇，提高心肌梗塞等風險。

11. 甜麵包、蛋糕

過多攝取糖分對健康有害，影響控制體重，且可能提高心肌梗塞等導致的死亡風險。

12. 人造牛油

含有的反式脂肪酸可能提高體內壞膽固醇，進而引發動脈硬化、心肌梗塞、腦梗塞、阿茲海默症等疾病。

13. 零卡路里飲品

特別是含有阿斯巴甜的無糖飲品，可能導致食慾過盛，增加罹患糖尿病和骨質疏鬆症的風險。

14. 罐裝調酒

高酒精度的罐裝調酒可能麻痺中樞神經，使人容易失控，與人發生爭執或做出暴力行為。

15. 炸物

不只食材可能不新鮮，油炸肉類也富含促進老化的AGEs（糖化終產物）。尤其在店舖放置過久的炸物氧化程度更高。

16. 棕色醬汁

如大阪燒醬、炒麵醬、咖哩塊等，可能含有以澱粉等加熱製成的焦糖色素，其中某些種類含有致癌物質。

17. 水果罐頭

水果來源不明，可能使用了大量農藥，糖漿也含有過多糖分和添加物，且為了延長保質期，還可能添加了很多不明成分

18. 居酒屋的下酒菜

多為油炸、高鹽分食品，對身體有害。建議選擇毛豆、醋醃的涼拌小菜等較為簡單的料理。

19. 炸薯條

高溫加熱的碳水化合物食品可能產生致癌物質丙烯酰胺，有研究指出，每周吃兩次以上炸薯條的人，死亡風險較高。

20. 薯片

油炸零食含有丙烯酰胺，且油炸後經過一段時間，油會氧化，對身體有害。

延伸閱讀：8類「健康」食物越吃越傷身？恐致糖尿病心血管病 牛油果1原因上榜

