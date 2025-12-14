發燒探熱應用口探/耳探？醫生講解各種體溫計正確用法 如何提高準確度？

內地明年將停產水銀體溫計。這種傳統探熱針的好處是便宜、不怕沒有電，而且準確度高，但隨著時代已逐漸被耳溫槍和電子探熱針取代。家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問指，使用體溫計應按照說明操作，量度方法不當可導致結果出現誤差，他分享各種常見體溫計的正確使用方法，以及測量不同部位時的發燒標準。

發燒探熱應用口探/耳探？不同部位體溫多少才算發燒？

根據衞生署資料，發燒即身體溫度比正常高。而何謂發燒，定義會隨著量度的身體部位而有所不同：

耳探：38°C或100.4°F

口探：37.5°C或99.5°F

腋探：37.3°C或99.1°F

肛探：38°C 或100.4°F

額探：37.5°C或99.5°F

如何正確使用水銀/電子探熱針/紅外線體溫計？

林永和醫生表示，影響體溫計準確度的其中一個原因是使用不當，例如探熱針要含著5分鐘之久，容易會用得不好，或者耳溫槍的耳套髒了、沒有貼實耳朵等，都會有所影響。以下是各種體溫計的正常使用方法。

1. 水銀／酒精探熱針

口探正確量度方法及注意事項：

把針嘴（即感溫部分）放在舌頭下2至4分鐘，以達至穩定的溫度。

量度時把口合上，不要說話。

探熱前不應進食冷熱食物。

避免用力過度咬合，導致水銀探熱針斷裂，釋放出水銀及玻璃造成危險，不適宜用於5歲以下的小童。

肛探正確量度方法及注意事項：

把針嘴小心放在肛門內約1吋深的位置，待1分鐘後達至穩定的溫度時取出。

多用於無法掌握口探的嬰兒及昏迷病人。

腋探正確量度方法及注意事項：

先把腋下抹乾，然後把針嘴放在腋下5分鐘，以達至穩定的溫度。

量度時應把探熱針緊緊夾於腋下，不要隔著衣服，以免阻礙體溫的傳送。

所得的讀數為皮膚的溫度，準確度不及口探及肛探，應盡量避免採用。

2. 電子探熱針

適用於口探、肛探及腋探，用法大致跟水銀探熱針差不多。

多數會在達至穩定的溫度時（大概30秒至2分鐘），發出聲響提示，或停止閃動顯示屏的數字，以示已找出讀數。

3. 紅外線體溫計

耳溫槍正確量度方法及注意事項：

為小童耳探時，先把耳殼輕輕向後拉；成年人須把耳殼輕輕向上及向後拉，讓耳道拉直，方便體溫計的探嘴對準耳膜。

把探嘴轉入耳道，向著中間前方射向耳膜，按下按鈕，約1至3秒後（因型號而異）可得出讀數。注意探嘴的方向須正確，否則讀數有偏差。

因兩耳的度數有輕微分別，應經常用同一邊的耳探熱；如剛睡醒探熱，睡覺壓著的一邊耳溫度較高，應用另一邊耳探熱。

有耳垢阻塞或耳炎，或者頭部或耳鼓膜曾受創傷不宜使用。

部分耳道體溫計的讀數已為使用保護套而調整，不用保護套反而影響讀數的準確性。

額溫槍正確量度方法及注意事項：

距離1-3cm以外，對著額頭中心，多測2-3次度數取平均值可較為準確。

疫情時多用於篩查，在空曠地方集體初步檢查，好處是非接觸式，可避免交叉感染，也比較方便。

缺點是準確度不及口探或耳探方式，受其他因素影響比較大，皮膚上的血管、出汗、在冷氣房或有風的環境，都會有所干擾。

額溫槍是量度皮膚表面的溫度，一般會比探熱針或耳溫槍測量核心溫度低0.5-1度，如果量度出體溫超過37.5°C，留意有發燒的可能性，最好再使用其他較可靠的體溫計進行驗證。

在耐用度方面，林永和醫生表示，水銀探熱針一般只要玻璃管身表面沒受損，準確度都是可靠的；酒精探熱針相對不及水銀的耐用，有機會隨時間酒精揮發了、裡面的液體由紅色變淺色，導致度數有偏差。至於電子體溫計，檢查儀器有沒有表面破損、電量是否充足等，這些都會影響讀取的數值。如果出現不尋常的訊號，或者量度幾次的度數相差很遠，超過0.5度，代表儀器有問題，建議換另一部體溫計重新量度正確的體溫。

資料來源：衞生署、消委會、醫管局

