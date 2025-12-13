內地明年停產水銀探熱針 轉用電子體溫計哪款準確度高？消委會推介5款高分家用體溫計

內地將於2026年停產水銀體溫計。比起傳統玻璃探熱針，本港家庭已普遍使用電子或紅外線體溫計，只須幾秒到1分鐘即可量度體溫，更為方便快速。消委會曾測試了市面上15款家用體溫計，當中有5款高分之選，在準確度、穩定度和方便程度都獲得高分評級，當中一款獲消委會4.5星總評的家用體溫計，售價亦僅約$48，性價比相當高。

消委會推介5款高分體溫計 這款僅售$48性價比高

為落實國際公約《關於汞的水俁公約》，國家藥物監管局早在2020年已經發表通知，自2026年起1月1日起，全面禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計產品。而在香港，一般家庭已較少使用傳統的水銀探熱針，改用電子或紅外線體溫計。

本港消委會曾測試了市面上有售的15款家用體溫計。測試項目包括性能（準確度及穩定度）和堅固度，以及由用家實際試用為使用方便程度和舒適度評分。

當中4款屬於接觸式體溫計（電子體溫計），以熱敏電阻量度溫度，一般可用於腋下、肛門、口腔。另有11款體溫計屬於非接觸式設計（紅外線體溫計），主要利用紅外線訊號探測溫度，一般可用於額頭表面或耳道。經過測試，一共有5款產品獲得4.5-5星的高評級：

消委會測試獲評4.5-5星家用體溫計：

接觸式體溫計（電子體溫計）：

4.5星：屈臣氏 軟頭電子體溫計，大約售價HK$48

4.5星：dretec 軟觸式體溫計，大約售價HK$98

4.5星：萬寧 軟頭電子體溫計，大約售價HK$42

非接觸式體溫計（紅外線體溫計）：

5星：Terraillon THERMO DISTANCE，大約售價HK$559

4.5星：德國博雅 beurer Ear thermometer，大約售價HK$330

電子及紅外線體溫計 哪款準確度高？

消委會指，接觸式體溫計（電子體溫計）的售價較非接觸式體溫計（紅外線體溫計）低，而且整體準確度亦較高，惟使用時對被量度者騷擾較大，或會影響病人休息。而以非接觸式體溫計量度時，毋須被量度者特別配合，使用時彈性較大。惟採用耳探模式的體溫計需要正確放入耳道才能得到準確讀數。另外，額頭表面曝露於開放環境中，溫度較易受到影響，選用量度額溫的體溫計或有較大機會出現誤差。

衞生署指，不同的體溫計有不同的特性及局限，消費者應根據使用者的年齡、健康狀況及量度方法（腋探、肛探、口探、額探、耳探），選擇合適的體溫計，例如患有中耳炎或佩戴助聽器的人士未必適合耳探，而嚴重咳嗽的病患者則未必適合口探。如對選擇體溫計有任何疑問，可以諮詢醫護人員意見。

消委會引述兒科醫生陳以誠表示，不建議以耳探方式量度6個月以下嬰兒的體溫，因為初生嬰兒的耳溫對核心體溫的反應較弱，而且嬰兒耳孔較細，體溫計的探頭較難放進耳道的正確位置，可能影響量度結果。另外，有家長覺得額探較方便，但可能會低估真正體溫，故不適合初新嬰兒。建議採用肛探方式，為嬰兒量度的體溫會較準確。

環保署推行回收水銀溫度計 留意3大重點

本港環保署現有推行「回收家用含汞（水銀）溫度計和血壓計」的計劃，市民可以將不需要的家用水銀溫度計和血壓計，交到綠在區區的回收環保站作回收。如何辨認是含有水銀的測量儀？環保署指出，水銀溫度計是以玻璃製成，其玻璃泡會盛載著銀白色液體；而水銀血壓計盛載的液體都是銀白色的。

署方提醒，市民將家用水銀溫度計或血壓計送往回收環保站前應進行以下的預先處理：

回收環保站只接受完好的家用水銀溫度計和血壓計。

將水銀溫度計和血壓計放入結實透明塑料密實袋，或有蓋的密封容器（如有蓋塑料容器）中。容器不應過大，以免回收物品在處理過程中破損。

可以裝在原本的保護盒或包裝中，但請移除血壓計其他無法回收的部件。

有關回收環保站的詳情，請參閱綠在區區網頁

