「超級水果」藍莓穩血糖抗發炎 錯誤洗法恐令農藥滲果肉 醫生教正確清洗3步驟

食用安全
更新時間：17:20 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:20 2025-12-11 HKT

藍莓不只護眼美肌之寶，其抗氧化特性更提供了多重健康益處，包括穩定血糖、抗發炎等。不過，藍莓也是殘留農藥排行榜的常客，用錯洗法更恐導致農藥滲入果肉，反而有損健康。有醫生教3步驟正確清洗藍莓避免誤吞農藥，吃得更安心。

「超級水果」藍莓穩血糖抗發炎 解構4大健康功效

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文，解構藍莓的豐富營養和強大的保健功效。他形容，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護等多重功能於一身的「超級水果」，值得每天都吃。

藍莓營養成分：

  • 花青素與多酚：強效抗氧化與抗發炎成分，是藍莓的健康核心。
  • 膳食纖維：每100g含2.4g膳食纖維，有助平衡腸道微生態，提升飽足感並穩定血糖。
  • 維他命C：支持免疫與抗氧化。
  • 維他命K：對骨骼與凝血很關鍵。
  • 錳（Mn）：是抗氧化酵素輔因子，參與身體代謝。

他引用了2024年刊登在《Frontiers in Nutrition》的一篇研究，列出藍莓對健康的4大重要益處。

藍莓的眾多保健功效：

1. 保護心血管健康

在護心效果的證據最強，吃藍莓能夠改善血管內皮功能，增加一氧化氮（NO），讓血管更放鬆，從而有效降低收縮壓，還有效減少慢性發炎指標。因此，對高血壓、代謝綜合症患者等心血管疾病高風險人士特別有益。

2. 改善血糖與胰島素敏感度

研究發現藍莓與花青素能抑制餐後血糖波動，從而改善胰島素作用並支持葡萄糖代謝，對於前期糖尿病人士是非常實用的飲食治療之選。

3. 維持腦部健康與認知功能

多吃藍莓有助提升短期記憶，降低氧化壓力，尤其適合50歲以上熟齡人士加強保護神經及大腦。

4. 有益腸道健康與免疫調節

花青素與腸道細菌互相作用，有助於增強腸道屏障，從而減少腸道發炎，並提升整體免疫反應。

正確清洗藍莓3步驟 錯誤洗法恐令農藥滲果肉

藍莓時有農藥殘留的問題，例如美國環境工作組織（EWG）的「2025年農產品農藥購物指南」當中，藍莓在檢測的47種蔬果中名列最多農藥蔬果的第11位，每個樣本平均驗出有4種或以上的農藥。劉博仁醫生指，藍莓當中常見的可能殘留物包括殺菌劑（Boscalid）、殺蟲劑（Cypermethrin）等。他提出正確清洗藍莓的3大步驟，最有效洗走殘留農藥，吃得更安心：

1. 流動清水沖洗 30-60 秒

一邊沖洗，一邊輕輕搓揉果實，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走，是最重要的步驟。

2. 使用濾網

讓藍莓在其中滾動以增加物理摩擦，比浸泡清潔效果更好更乾淨。

3. 吃多少洗多少

吃之前才洗，不要提前洗完放雪櫃，藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發霉。

他強調，最新的食安建議已經不鼓勵長時間用鹽水、醋水或小蘇打水浸泡水果，此舉不只可能破壞口感，而且清潔效果有限，時間太長甚至可能令水溶性農藥滲入果肉，得不償失。

