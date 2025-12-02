蘇丹紅化妝品｜台灣下架20款涉事產品 長期使用恐過敏致癌 一文即睇產品名單

【蘇丹紅化妝品】台灣的食藥署日前在市面的一些化妝品原料中，檢驗出有致癌疑慮的禁用色素「蘇丹紅」，遂下令全面回收20款使用了涉事原材料的護膚品及化妝品，當中包括唇膏、養髮液、面霜、面膜等產品，到底身體長期接觸蘇丹紅化妝品會有何負面影響？

蘇丹紅化妝品｜台灣下架20款涉事產品 長期使用恐過敏致癌

台灣食藥署早前截獲有大陸製化粧品，使用新加坡Campo Research公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料一事，於是對進口台灣的化妝品及原料進行檢測，並在Campo Research製造的3批紅色複方原料中驗出蘇丹4號，當中涉及以下產品：

歐萊德男用養髮液（歐萊德國際股份有限公司） 歐萊德女用養髮液（歐萊德國際股份有限公司） MIAU PDRN 極度修護噴霧（沛諾美學生技國際有限公司） 未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏（彤采妮股份有限公司） 球精華（沛美生醫科技股份有限公司） 奶油髮霜（沛美生醫科技股份有限公司） 奶油面霜（沛美生醫科技股份有限公司） 古寶亮澤修護潤唇膏（無患子生技開發有限公司） 炫彩粉漾潤唇膏-01 淡粉（植肌生技股份有限公司） 綻妍潤色護唇膏（馨妍藝美有限公司） 波波要趣了假日口紅#03（索尼國際有限公司） CINQUAIN 思珂 全面修護唇精華（林荃企業有限公司） COOL GIRL 護唇精華（庫葛兒股份有限公司委託得昕生物科技股份有限公司） 軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊（軒郁國際股份有限公司） 專心護唇油-莓紅版（綠藤生物科技股份有限公司） EYELESS 超導水凝法令膜（孟鄉生化科技股份有限公司） LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil（創達生技股份有限公司/瑞崎生醫科技股份有限公司） 豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜（駿逸股份有限公司） 辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）（恬雅生物科技有限公司） Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜 2 入/盒之超微導水凝膜（益通泰商業有限公司）

大陸評測平台驗出含蘇丹紅原料來自新加坡

事緣大陸第三方評測機構「老爸評測」今年10月在小紅書發布影片，片中對一款保養品進行檢測時，意外發現了大陸和歐盟禁用色素「蘇丹紅」。經深入追查後，揭發源頭來自新加坡供應商Campo Research提供的一款原料。該款原料主打天然植物萃取，惟原料商疑似由於天然色素不穩定，容易褪色，因而偷偷地添加人工色素。

「老爸評測」發現，涉事原料由以下3種植物萃取組成，建議消費者如發現化妝品或護膚品成分表出現以下成分組合，即恐含有蘇丹紅疑慮：

鱧腸萃取物（Eclipta Prostrata Extract）

印度楝葉萃取物（Melia Azadirachta Leaf Extract）

辣木籽油（Moringa Oleifera Seed Oil）

蘇丹紅化妝品｜長期接觸蘇丹紅恐過敏致癌

甚麼是蘇丹紅？根據本港食安中心資料，蘇丹紅是一組化學結構近似的人造化學染色料，含有偶氮基(－N=N－)的芳香族化合物，包括蘇丹紅1號、2號、3號和4號，一般用作碳氫溶劑、油、蠟、塑膠等物質的染色料。蘇丹紅2號和3號亦可用於化妝品及外敷的藥物；4號又名猩紅(Scarlet red)，可用於促進動物和人類傷口癒合的藥膏或敷藥。

蘇丹紅除了是接觸性致敏原及致敏物，更被認為有基因毒性及可能致癌。一些國家組織及食物安全機構認為其是基因致癌物質。國際癌症研究機構(IARC)曾進行動物測試，證實蘇丹紅1號可令動物致癌。令人類患癌的風險方面，IARC將蘇丹紅1-4號列為未能分類（第3組）物質。除了化妝品，以往亦曾經發生多宗在食物中檢驗出蘇丹紅的事件，包括辣椒粉、蛋黃等。根據香港法例，蘇丹紅並不是准許染色料，不可用於食物。而在內地，以及歐盟、澳洲、加拿大等國家，亦禁止使用蘇丹紅作為食物染色料。

蘇丹紅化妝品｜如何避免蘇丹紅？

營養師劉雅惠在Facebook專頁發文，提出遠離蘇丹紅危害的5大建議，講解如何避免買到相關產品，以及萬一攝取到蘇丹紅，如何促進排毒：

留意產品標籤和避免顏色過分鮮艷的產品

不要有品牌迷思，多使用不同品牌以分散風險

多吃蔬果補充植化素，增加抗氧化能力

尤其多吃十字花科蔬菜，幫助肝臟解毒

飲用充足水分促進排毒，每天飲用「每kg體重 x 30ml」的水

