漱口水推介｜日本《LDK》評測13款人氣產品 6款獲A級 清爽不刺激 有效消除口臭！

漱口水可改善口腔環境、消除口臭以及預防牙齦炎，是日常口腔護理的好幫手。日本雜誌《LDK》近日測試市面13款漱口水，當中包括「LION」、「花王」及「SUNSTAR Ora2」等熱門品牌，全面對比各款漱口水的除臭力和使用感受，最終有6款漱口水獲A級。

日本《LDK》評測13款漱口水 6款獲A級

《LDK》近日公布13款漱口水的測試結果，其中2大評分標準如下：

除臭力 ：在測試樣品表面塗有模擬清晨或空腹時口氣氣味的成分以及濃烈的蒜味，然後用每種產品清洗。經過一段時間後，氣味評估員聞了測試樣品，並評估剩餘氣味的強度以及氣味的宜人程度。

：在測試樣品表面塗有模擬清晨或空腹時口氣氣味的成分以及濃烈的蒜味，然後用每種產品清洗。經過一段時間後，氣味評估員聞了測試樣品，並評估剩餘氣味的強度以及氣味的宜人程度。 使用感受：一位評測員使用每種產品，並從放入口中的刺激程度、味道、香味、使用後的清爽感以及瓶身的易用性進行綜合評估。

《LDK》指，被歸類為準藥物的漱口水能有效預防牙周病，而被歸類為化妝品的漱口水則不具備此功效。本測驗不評估每種漱口水預防口臭或蒜味的能力。

LDK實測：13款漱口水使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測漱口水名單：

第13位（3.00分）B級：TOPVALU Mouthwash Alcohol-based 漱口水 Soft 淡薄荷味（日圓¥273，約HK$14）

第12位（3.10分）B級：Bitatto Japan オクチレモン（日圓¥198，約HK$9）

第11位（3.10分）B級：花王 クリアクリーン とろみ液（日圓¥891，約HK$44）

第9位（3.40分）B級：The Breath Co. Professionally Formulated Fresh Breath Oral Rinse Fights Bad Breathh Mild Mint（日圓¥1760，約HK$87）

第9位（3.40分）B級：花王 クリアクリーン デンタルリンス ソフトミント 薬用洗口液 ノンアルコールタイプ（日圓¥334，約HK$17）

第8位（3.50分）B級：ConCool dental scientific approach コンクールF（日圓¥600，約HK$30）

第7位（3.75分）B級：LION NONIO +Medicated Mouth Wash Splash Citrus Mint（日圓¥426，約HK$21）

第6位（3.90分）A級：サンスター エフコート フッ素 洗口液 メディカルクール香味（日圓¥807，約HK$40）

第4位（4.00分）A級：SUNSTAR Ora2 Premium Refresh Clear Mint 漱口水（日圓¥679，約HK$34）

第4位（4.00分）A級：サンスター ガム・オラフレ うるおいスッキリマウスウォッシュ（日圓¥1001，約HK$50）

第3位（4.25分）A級：コハルト nico-nin’（日圓¥3192，約HK$158）

第2位（4.35分）A級：LION OCH-TUNE マウスウォッシュ SLOW シルキーマイルドミント（日圓¥399，約HK$20）

第1位（4.65分）A級：アース製薬 Mondamin Clear Mint Mouthwash（日圓¥661，約HK$33）

第1名漱口水有何優點？

在各款產品中，「TOPVALU Mouthwash Alcohol-based 漱口水 Soft 淡薄荷味」獲得最後一名，《LDK》測試員指，雖然使用過程中和使用後確實能帶來清爽的感覺，但有些測試者覺得它過於刺激，評價褒貶不一。

「アース製薬 Mondamin Clear Mint Mouthwash」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。《LDK》測試員指，排名第1位的「アース製薬 Mondamin Clear Mint Mouthwash」能有效去除口臭和蒜味。價格實惠，效果顯著，令人驚喜。它擁有清新怡人的香味，使用後的清爽感受和便利的包裝設計也備受好評。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

