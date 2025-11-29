清潔劑推薦｜日本《LDK》實測16款人氣產品 5款獲專家推薦 輕鬆清除寵物/廁所/家具/廚房污漬！

【清潔劑】從油膩的爐灶和抽油煙機到拖地，甚至清潔浴室和廁所，不同的地方需要不同種類的家用清潔劑。雖然許多人希望減少清潔劑的使用種類，但選擇一枝萬用的清潔劑並非易事。日本雜誌《LDK》推薦市面16款清潔劑，包括「花王」、「Blessing」及「友和」等熱門品牌，並從去污能力、除臭能力及使用感等方面全面對比各款產品，當中5款獲專家推薦。

日本《LDK》評測16款清潔劑 5款獲專家推薦

《LDK the beauty》指，東京家政公司 Eight Piece 的老闆鹽月隆仁（Takahito Shiotsuki）和清潔整理顧問上原佳子（Yoshiko Uehara）根據去污能力、除臭能力和使用感等標準，實測16款清潔劑，當中有5款獲專家特別推薦。

5款專家推薦清潔用品實測結果及評價⬇⬇⬇

5款專家推薦清潔用品名單：

多用途清潔布（5.00分）：リスダンケミカル ガラス一発クリーン M（日圓¥891，約HK$44）

食物燒焦去除劑（5.00分）：カインズ コゲ落とし用洗剤（日圓¥498，約HK$25）

萬用漂白劑：花王 キッチン泡ハイター（日圓¥345，約HK$17）

水相關清潔劑：友和 水アカクレンジング（日圓¥511，約HK$25）

多用途清潔劑：友和 アビリティークリーン（日圓¥511，約HK$25）

《LDK》指，「友和 アビリティークリーン」是一款多用途的萬用清潔劑，從爐灶到衣物，樣樣都能用。他們指，這款萬用清潔劑可以快速去除各種污漬，從廚房的油漬到牆壁、浴室置物架和泛黃襯衫，無所不能，還散發著清新的柑橘香氣。

另一款獲專家推薦的食物燒焦去除劑「カインズ コゲ落とし用洗剤」被指，能去除那些看似永遠擦不掉的頑固食物燒焦污垢。即使是過去一年積聚在爐灶墊上的頑固燒焦食物，只需簡單浸泡和擦洗即可徹底清除。

《LDK》又向大家推介以下11款在 LDK雜誌測試中​​獲得高分的建議清潔劑：

針對不同區域的清潔用品實測結果及評價⬇⬇⬇

LDK推薦針對不同區域的清潔用品名單：

寵物清潔紙（3.67分）：アース･ペット ジョイペット オシッコ汚れ 専用おそうじシート（日圓¥579，約HK$29）

床清潔用品（4.50分）：花王 Quickle クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート（日圓¥470，約HK$23）

床清潔用品（5.00分）：ユニ・チャーム ウェーブ フロア用ドライシート（日圓¥331，約HK$16）

家具清潔用品（5.00分）：井上工具 シールはがし（日圓¥1000，約HK$49）

廁所清潔紙（4.25分）：大王製紙 エリエール キレキラ! トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート クリーンフローラルの香り（日圓¥273，約HK$14）

廁所清潔劑（5.00分）：ライオン ルックプラス トイレクレンジング（日圓¥378，約HK$19）

洗衣機槽清潔劑（4.00分）：Blessing クリーンプラネット 洗濯槽のカビ 丸洗浄 Professional（日圓¥1638，約HK$81）

浴缸清潔劑（5.00分）：花王 バスマジックリン エアジェット 除菌EX ハーバルクリアの香り（日圓¥492，約HK$24）

鏡清潔用品（4.50分）：リンレイ ウルトラハードクリーナー ウロコ・水アカ用（日圓¥909，約HK$45）

浴室黴菌清潔噴霧（4.50分）：DoiiLA カビトリバブル（日圓¥2080，約HK$103）

風扇清潔噴霧：日本ミラコン産業 キッチンクリーン（日圓¥567，約HK$28）

《LDK》指，「アース･ペット ジョイペット オシッコ汚れ 専用おそうじシート」能輕鬆去除寵物污漬和異味。LDK 進行了實際測試，並授予其 A級評級，被評為寵物清潔紙最佳之選。使用清潔紙擦拭磁磚上的模擬尿漬時，這款產品被證明能去除最多污漬，擦拭2次後異味幾乎完全消失。

另外，浴室黴菌清潔劑「DoiiLA カビトリバブル」同樣獲推介。《LDK》指，即使是頑固的、大面積的黑黴，也能輕鬆搞定。只需噴灑噴霧劑，待其自然乾燥，即可幾乎完全清除浴室中蔓延的顯眼黑黴。

資料來源：《LDK the beauty》

