9種蔬菜易殘留農藥致中毒 只用水洗也不夠！必學5大洗煮蔬菜貼士

【農藥蔬菜/清洗蔬菜】要去除蔬菜的殘留農藥，只用水洗有時未必足夠。有營養師介紹5大洗煮蔬菜貼士，可有效清洗蔬菜的殘留農藥，又點名有8種蔬菜最易有殘留農藥的風險。

9種蔬菜易殘留農藥 只用水洗也不夠！

營養師李婉萍在個人網站撰文表示，雖然農藥在種植後會隨時間逐漸分解，但有些仍會殘留附著在蔬菜表面，特別是葉菜類。大部分農藥會在蔬菜採收後的7至15天內，自然降解至安全範圍。但若未妥善清洗，殘留農藥可能會引發頭暈、噁心、甚至影響神經系統。雖然短期少量接觸不會造成嚴重問題，但小心長期累積。她更點名以下9種蔬菜，在檢測中最常發現出現農藥殘留：

最易有農藥殘留的蔬菜

小棠菜

小白菜

蔥

芹菜

通菜

蜜糖豆

白蘿蔔

辣椒

菠菜

最乾淨的蔬菜

龍鬚菜

番薯葉

必學5大洗煮蔬菜貼士 只用水洗也不夠！

李婉萍強調，上述蔬菜只要清洗得當，一樣可以安心食用。她提出5大建議，以正確清洗去除及避免吃到殘留農藥。

1. 修剪並去除外層爛葉

這是最簡單卻最容易忽略的步驟。蔬菜的外層葉片往往沾染最多農藥，尤其根部或葉柄處也要特別注意。建議先將爛葉剔除，根部切掉約1cm，葉片分開後再來清洗。

2. 流動清水沖洗

用流動的水沖洗蔬菜的根部、葉片或果蒂處，能大幅沖掉附著的農藥。水流只要像礦泉水瓶蓋戳一個小洞那種緩慢水流，就非常有效。

3. 浸泡＋二次沖洗

沖洗後，將蔬菜放入清水中浸泡10至20分鐘，然後再以流動的水沖洗2至3次。這樣一來，不僅農藥殘留能有效去除，蔬菜的口感也會更清脆好吃。

4. 烹煮時不蓋鍋蓋

烹調時打開鍋蓋，特別是炒青菜和灼蔬菜時，讓殘留農藥隨著蒸氣揮發，是額外的一層保障。

5. 外食族少喝湯

外出吃飯時最擔心餐廳有沒有好好清洗蔬菜。其實很多殘留農藥在煮湯時容易溶解，因此外食時可以選擇少喝湯，降低攝入的風險。

李婉萍補充，「用鹽或小蘇打水浸泡蔬菜」去除效果並不好，最有效的方式仍是「流動清水沖洗＋浸泡＋再沖洗」，既簡單又安全。

食安中心蔬果清洗建議 用清潔劑更不乾淨？

本港食安中心則建議，可在流動的清水下徹底沖洗蔬菜和水果。在適當的情況下，可用乾淨的刷子刷洗表層堅硬的農產品，如瓜類，以去除表面和縫隙間的污垢和污染物，如除害劑（農藥）殘餘。

至於浸泡蔬菜，雖然一些研究指出這有助減少除害劑殘餘，但蔬菜的營養素也會隨之流失。食安中心在2017年首季不再建議以浸泡方式處理蔬菜，亦不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等來清洗蔬果。

資料來源：營養師李婉萍、香港食物安全中心

延伸閱讀：12種蔬果最多農藥恐致癌不育 這蔬菜擊敗士多啤梨成最骯髒第1位

