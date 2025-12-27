錯誤使用水樽釋有毒物質！裝這8種飲品恐成細菌溫床 如何正確清洗避風險？

水樽水壺要每日清洗嗎？有營養師表示，使用水樽時如忽略或做錯3件事，容易導致細菌滋生，甚至釋出有害物質，污染水樽內的水或飲品，飲用後就會影響健康，當中有些飲品原來並不適合用水樽盛裝。

這樣使用水樽超錯！裝8種飲品恐成細菌溫床

營養師高敏敏在Facebook專頁撰文提醒，如果飲水容器有問題，即使日日喝夠水，身體也不會變得健康。使用水樽水壺有很多容易忽略的小細節，長期做錯了，導致細菌或毒素累積，恐損害健康。

不當使用水樽水壺如何影響健康？

1. 選錯材質

很多人為了環保會重複使用即棄膠樽來裝水，但其實「1號塑膠」（PET / PETE），若長期使用可能會釋放有害物質，而且表面容易藏污納垢，瓶口太細也不便於清潔。

建議優先選擇玻璃、不銹鋼或陶瓷塗層的水樽水壺：

玻璃水樽是最安全的選擇，既不會釋放有害物質，也不易殘留氣味或色素，但比較重身且容易碎。

不銹鋼水壺比較耐用且保溫效果好，但購買時要確認是食品級不銹鋼（304或316），如果是劣質材料可能含重金屬。

有陶瓷塗層的不銹鋼水瓶，能夠避免金屬直接與飲品接觸，減少金屬異味。

如果要使用膠水瓶，建議選擇5號塑膠（PP）或7號塑膠（PC），材質較耐熱和耐用。但仍要避免長時間放在車內或太陽直射的高溫環境。

2. 放錯飲品

咖啡、茶、中藥：含有單寧酸與色素，容易在水樽內留下污漬，時間久了會變黃或變黑，很難洗淨，還會變成細菌的溫床。

牛奶、豆漿、拿鐵咖啡：含有豐富的蛋白質與糖分，如果喝完沒有立即清洗，殘留物會迅速變質並滋生細菌。

果汁、碳酸飲品：含有機酸和糖分，容易殘留在瓶內，可能會破壞塗層，也不容易清洗，導致細菌滋生。

3. 洗不乾淨或沒晾乾

很多人認為水樽如果只用來喝水，就不用每天清洗，其實是錯誤的。水樽應該每天至少清洗一次，洗水樽應使用溫熱水加洗潔精，並使用軟毛刷。注意邊角位、瓶蓋與飲管，這些都是最容易藏污納垢的地方，樽蓋內的矽膠圈也記得要拆下來洗，避免滋生黴菌。洗完要倒置晾乾，避免濕氣促進細菌繁殖。

資料來源：高敏敏 營養師

延伸閱讀：女子用保溫杯泡養生茶 竟炸爆天花板 裝9種飲品恐中毒傷身

---

相關文章：

消委會隨行杯｜18款大比拼4款最高分 保溫/保冷/防漏/吸管功能 THERMOS/Starbucks不是最高分？

腦退化症患者大腦微膠粒含量高6倍 醫生警告3大行為恐吞膠 扭開樽蓋也中招！

1種洗水樽方法等於吞細菌 比馬桶髒40000倍！醫生教最佳清洗方法

飲翻煲水會致癌？營養師教1步驟除致癌物 4招清走水煲異味