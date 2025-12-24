超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？

【食物中毒/沙門氏菌】超市出售的這類水果超多菌？有食物化學家及微生物學家列出一些絕不會在購買的食物，它們雖然在超市十分常見，卻可能是大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等細菌的溫床，進食後很可能引致食物中毒，甚至因此喪命。

超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死

根據英媒《Daily Mail》報道，食物化學家Bryan Quoc及微生物學家Kali Kniel提出3類在超市十分常見的食物，容易受到大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等細菌污染，引發食物中毒，甚至有致命風險，因此他們絕對不會購買這些食物。

甚麼超市食品易受細菌感染？

1. 預切水果

食物化學家Bryan Quoc指，預先切好的果肉例如芒果、蜜瓜和菠蘿，比整顆水果更容易含有大腸桿菌等有害細菌。因為它們具保護作用的外皮已被切開，露出了充滿水分和柔軟的果肉，是病原體的溫床。

本港食安中心提醒，購買預先切開的水果應光顧衞生和可靠的店鋪，並只應購買妥為冷藏的預先切開的即食水果。如非即時食用，應貯存切開或已去皮的新鮮水果在4°C或以下，應在1至2天內食用。

2. 芽菜

微生物學家Kali Kniel指，芽菜常見於沙律、湯和三文治當中，可能含有大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等危險的病原體。芽菜喜歡在溫暖又潮濕的環境中發芽，卻也是最適合細菌生長的環境。

而且由於芽菜發芽過程錯綜複雜，因此很難充分消毒至殺滅所有可能存在的沙門氏菌。如身體感染沙門氏菌，除了會引起腹瀉、胃痙攣、嘔吐和發燒外，病情嚴重可致脫水，甚至可能危及生命。

美國更有一項研究指出，1顆種子在發芽的3天內，上面的微生物數量可達10億個。除非徹底煮熟，否則都會有食物中毒的風險。

3. 生牛奶

生牛奶即是未經過巴士德消毒法或超高溫消毒法的牛奶。有些人認為生牛奶保留有更多營養，包括酵素、維他命和有益的腸道細菌，但Bryan Quoc警告，當中也存活著很多致病微生物，不值得冒風險飲用。

食安中心指，生乳是指未經加熱殺菌處理的動物乳汁，例如牛乳、綿羊乳或山羊乳等。生乳可能從不同途徑（例如受感染的動物及奶場的環境等）被細菌污染。未經巴士德消毒的生乳可能帶有李斯特菌及沙門氏菌等致病菌，可引致多種食源性疾病，對幼兒、長者、孕婦和免疫力較低的人士尤其危險。而除了飲用生牛奶有較高食安風險，用生乳製成的芝士受有害細菌污染，成為食物中毒事故元凶的事件也時有發生。

感染沙門氏菌李斯特菌 嚴重恐致脫水敗血病

食安中心及衞生防護中心提醒，沙門氏菌、李斯特菌和產志賀毒素大腸桿菌都是常見引起食物中毒的細菌。

沙門氏菌

容易受污染的食物來源：

未經徹底煮熟的肉類、肉類製品、家禽、未經加工處理奶類、生的蛋類及蛋製品 （例如布甸）

常見症狀：

嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。

若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，但這些情況十分罕見。

李斯特菌

容易受污染的食物來源：

受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉。

微凍即食食物及冷藏食物，例如凍食 肉類、肉醬、預製及貯存的沙律、生吃的海產、煙燻海產、未經殺菌處理的牛奶及用未經殺菌處理的牛奶製成的食物

常見症狀：

通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。

部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

孕婦、初生嬰兒/幼兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。

感染李斯特菌病的孕婦雖然大多沒有症狀或只有輕微症狀，但可能會把細菌傳給胎兒或新生嬰兒，導致胎兒流產、夭折、早產或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

產志賀毒素大腸桿菌

大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

容易受污染的食物來源：

生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等

被污染的飲用水

常見症狀：

腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。

少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。

任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

資料來源：《Daily Mail》、食安中心、衞生防護中心

