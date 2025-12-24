Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？

食用安全
更新時間：13:30 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-24 HKT

【食物中毒/沙門氏菌】超市出售的這類水果超多菌？有食物化學家及微生物學家列出一些絕不會在購買的食物，它們雖然在超市十分常見，卻可能是大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等細菌的溫床，進食後很可能引致食物中毒，甚至因此喪命。

超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 

根據英媒《Daily Mail》報道，食物化學家Bryan Quoc及微生物學家Kali Kniel提出3類在超市十分常見的食物，容易受到大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等細菌污染，引發食物中毒，甚至有致命風險，因此他們絕對不會購買這些食物。

甚麼超市食品易受細菌感染？

 

1. 預切水果

食物化學家Bryan Quoc指，預先切好的果肉例如芒果、蜜瓜和菠蘿，比整顆水果更容易含有大腸桿菌等有害細菌。因為它們具保護作用的外皮已被切開，露出了充滿水分和柔軟的果肉，是病原體的溫床。

本港食安中心提醒，購買預先切開的水果應光顧衞生和可靠的店鋪，並只應購買妥為冷藏的預先切開的即食水果。如非即時食用，應貯存切開或已去皮的新鮮水果在4°C或以下，應在1至2天內食用。

2. 芽菜

微生物學家Kali Kniel指，芽菜常見於沙律、湯和三文治當中，可能含有大腸桿菌、李斯特菌、沙門氏菌等危險的病原體。芽菜喜歡在溫暖又潮濕的環境中發芽，卻也是最適合細菌生長的環境。

而且由於芽菜發芽過程錯綜複雜，因此很難充分消毒至殺滅所有可能存在的沙門氏菌。如身體感染沙門氏菌，除了會引起腹瀉、胃痙攣、嘔吐和發燒外，病情嚴重可致脫水，甚至可能危及生命。

美國更有一項研究指出，1顆種子在發芽的3天內，上面的微生物數量可達10億個。除非徹底煮熟，否則都會有食物中毒的風險。

3. 生牛奶

生牛奶即是未經過巴士德消毒法或超高溫消毒法的牛奶。有些人認為生牛奶保留有更多營養，包括酵素、維他命和有益的腸道細菌，但Bryan Quoc警告，當中也存活著很多致病微生物，不值得冒風險飲用。

食安中心指，生乳是指未經加熱殺菌處理的動物乳汁，例如牛乳、綿羊乳或山羊乳等。生乳可能從不同途徑（例如受感染的動物及奶場的環境等）被細菌污染。未經巴士德消毒的生乳可能帶有李斯特菌及沙門氏菌等致病菌，可引致多種食源性疾病，對幼兒、長者、孕婦和免疫力較低的人士尤其危險。而除了飲用生牛奶有較高食安風險，用生乳製成的芝士受有害細菌污染，成為食物中毒事故元凶的事件也時有發生。

相關文章：諾如病毒肆虐本港 3個月感染近千人 專家教每10分鐘做1事加速痊癒？

感染沙門氏菌李斯特菌 嚴重恐致脫水敗血病

食安中心及衞生防護中心提醒，沙門氏菌、李斯特菌和產志賀毒素大腸桿菌都是常見引起食物中毒的細菌。

沙門氏菌

容易受污染的食物來源：

  • 未經徹底煮熟的肉類、肉類製品、家禽、未經加工處理奶類、生的蛋類及蛋製品 （例如布甸）

常見症狀：

  • 嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。
  • 若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，但這些情況十分罕見。

李斯特菌

容易受污染的食物來源：

  • 受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉。
  • 微凍即食食物及冷藏食物，例如凍食 肉類、肉醬、預製及貯存的沙律、生吃的海產、煙燻海產、未經殺菌處理的牛奶及用未經殺菌處理的牛奶製成的食物

常見症狀：

  • 通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。
  • 部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。
  • 孕婦、初生嬰兒/幼兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。
  • 感染李斯特菌病的孕婦雖然大多沒有症狀或只有輕微症狀，但可能會把細菌傳給胎兒或新生嬰兒，導致胎兒流產、夭折、早產或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

產志賀毒素大腸桿菌

大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

容易受污染的食物來源：

  • 生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等
  • 被污染的飲用水

常見症狀：

  • 腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。
  • 少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。
  • 任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

資料來源：《Daily Mail》食安中心衞生防護中心

延伸閱讀：食物中毒症狀如何分辨？吃3類食物解毒自救？

---

相關文章：

女子吃花生中毒險死！醫生揭原因 3類食物比砒霜更毒

女子吃隔夜西瓜 休克入ICU險死 醫生揭5大致命行為 放雪櫃後必做1事？

隔夜餸可翻熱多少次？帶飯忌放3類食物？隔夜菜5大處理方法超錯恐致中毒

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前