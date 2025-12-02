廚房/衣物漂白產品推介｜日本《LDK》實測11款人氣產品 8款獲A級以上推介 清除食物漬/皮脂漬功效佳

【漂白產品推介】漂白劑能去除普通清潔產品難以抹走的頑固污漬和異味，是日常會用到的必需品。日本美妝雜誌《LDK the beauty》實測11款熱門廚房及衣物漂白產品，包括「花王」、「Donki」和「獅王」等常見品牌，結果有8款獲評A級或以上評價，到底哪款漂白產品最好用？

實測11款人氣漂白劑產品 8款獲A級以上推介

《LDK the beauty》2025年公布人氣漂白產品評測結果，他們精選4款廚房漂白劑和7款衣物漂白劑。先看看4款廚房漂白劑的評測結果。

廚房漂白劑是一種可用於碗碟、洗碗布和砧板等廚房用具進行漂白、消毒和除臭的漂白水。這次日本《LDK the beauty》雜誌挑選了4款熱門泡沫廚房漂白劑，3大評分項目如下：

清潔力 附著性 使用感

《LDK the beauty》的驗測人員會將廚房漂白劑塗抹在有食物污漬的砧板上，於規定的時間後擦掉，然後檢查並評估廚房漂白劑能去除污垢的程度。

廚房漂白劑實測結果及評價⬇⬇⬇

A級廚房漂白劑推介名單（3款）

第1位（4.33分）：KAO花王廚房除菌漂白泡沫噴霧清潔劑（日圓¥345，約HK$18）

第2位（4.00分）：Clean Planet 全廚房漂白清潔噴霧（日圓¥1078，約HK$57）

第3位（3.67分）：卡比廚房除菌免擦清潔液（日圓¥324，約HK$17）

經測試後發現，第1位「KAO花王廚房除菌漂白泡沫噴霧清潔劑」的泡沫不易流失，而且能完美地去除污垢，可用於角落水槽，滿足到各種廚房清潔需求。

B級廚房漂白劑名單（1款）

第4位（3.17分）：無印良品廚房漂白水消毒泡沫噴霧（日圓¥249，約HK$13）

測試員指，「無印良品廚房漂白水消毒泡沫噴霧」確實可以去除污垢，但泡沫有點鬆散，而且噴霧壓力有點弱，所以得到最後一名。

實測7款衣物漂白產品 1款獲A+好評

《LDK the beauty》指，僅靠洗衣粉其實無法去除衣服和毛巾上的異味和污漬，去除陳舊發黃污漬的關鍵是使用熱水和粉狀氧漂白劑。

氧漂白劑是一種用於衣物簡單易用的漂白劑，分為以過氧化氫為主要成分的液狀氧漂白劑和以過碳酸鈉為主要成分的粉狀氧漂白劑兩種。粉狀氧漂白水可有效去除油污和色素污漬，可用於深色衣服以外的其他衣物，它對於液體漂白劑無法去除的神秘污漬也非常有效。

今次《LDK the beauty》一共實測了7款衣物粉狀氧漂白產品，他們的驗測人員會將沾滿污漬的男士服裝放在各種漂白產品中浸泡一定時間，然後輕輕沖洗，根據顏色測量值的變化（色差）計算清潔力。4種評測污漬如下：

咖喱 堆積皮脂漬 衣領污漬 肉醬

衣物漂白產品實測結果及評價⬇⬇⬇

A級或以上衣物漂白劑推介名單（5款）

第1位（4.75分，A+級）：IRIS OHYAMA OxiNeo粉末漂白劑（日圓¥798，約HK$42）

第2位（4.25分）：Donki Oxishiny酸素系漂白劑（日圓¥1080，約HK$57）

共同第3位（4.00分）：TOPVALU 洗衣漂白劑全浸泡漂白粉（日圓¥416，約HK$22）

共同第3位（4.00分）：CAINZ含氧漂白劑（過碳酸鈉）（日圓¥598，約HK$31）

第5位（3.75分）：花王PRO強力分解衣物漂白粉（日圓¥497，約HK$26）

第1位的「IRIS OHYAMA OxiNeo粉末漂白劑」獲得「Best Buy」的稱號，經測試後發現，它可徹底去除皮脂污漬和食物污漬，對所有類型的污漬都有效，只要塗在表面，污漬就會脫落。

B級衣物漂白劑推介名單（2款）

第6位（3.00分）：獅王 Bright STRONG Extreme Powder（日圓¥1946，約HK$102）

第7位（2.25分）：木村石鹼 家庭萬用去漬洗衣清潔粉（日圓¥730，約HK$38）

測試後發現，第6位的「獅王Bright STRONG Extreme Powder」清洗後除了衣領上有些污垢，其他狀況良好。第7位的「木村石鹼家庭萬用去漬洗衣清潔粉」則在去除堆積皮脂漬和衣領污漬的表現較差。

資料來源：《LDK the beauty》

