5種食物不宜放微波爐！烚蛋翻叮一定爆炸？專家揭原因 這種肉也忌翻熱

【微波爐/翻熱食物】用微波爐翻熱食物看似方便，但並非所有食物都適合這樣做！有營養師指出，有5種食物不宜放進微波爐翻熱，更警告當中的雞蛋甚至有機會被微波爐翻熱「叮爆」！

5種食物不宜放微波爐 烚蛋翻叮一定爆炸？

據美媒《紐約郵報》報道，註冊營養師Amanda Holtzer指，雖然不少人都會用微波爐翻熱剩菜的，但以下食物則不適合用微波爐進行翻熱：

甚麼食物不宜放微波爐翻熱？

1. 烚蛋

雞蛋富含蛋白質，但當雞蛋烚熟後則不建議用微波爐再次翻熱。由於烚蛋會在微波爐的翻熱過程中，會令蒸氣及壓力在蛋白中積聚，令烚蛋隨時會在微波爐、碗中，甚至在口腔中爆裂，令口腔受傷。

2. 富含維他命C的食物

維他命C屬於水溶性維他命，而且對熱力非常敏感。當維他命C微波翻熱後，其營養成分會被熱力破壞。因此，日常應盡量不要翻熱富含維他命C的食物，例如西蘭花、燈籠椒、莓類和綠葉蔬菜等，以保持當中的營養價值。

3. 雞肉

雖然重新翻熱雞肉，在食安角度而言相對安全。不過，當雞肉經烹調後再放入雪櫃時，雞肉中的脂肪會氧化，雞肉的化學結構亦會起變化，令雞肉本身味道亦會出現改變。

如此時再把雞肉翻熱，雞肉中的水分會再被蒸發，令口感及味道變差。因此，建議可把吃剩的雞肉應用於不需要重新翻熱的食物中，例如雞肉沙律三明治或捲餅。

4. 海鮮

微波爐的高溫會迅速蒸發魚類等海鮮的水分，導致肉質變乾韌。烹飪角度，亞特蘭大行政總廚Jim Nuetzi認為，重新翻熱任何海鮮，在煮食上必然會帶來不良影響，當中利用微波爐翻熱海鮮，更會使海鮮變乾，影響口感。

5. 牛扒

若果打算利用微波爐翻熱剩餘的牛扒，除了會影響口感和味道，牛扒在重新翻熱過程中，肉質會容易變乾，導致口感變硬。而且微波烅容易加熱不均勻，令翻熱的牛扒可能出現部份位置過熟，但其他部分仍然冰冷的情況。

使用微波爐時應注意甚麼？

本港食安中心指出，使用微波爐時，應留意下列烹煮方法：

食物應以微波爐適用的蓋子或保鮮紙蓋好，並露出一小部分，讓烹煮時產生的蒸汽排出。烹煮時保鮮紙不應接觸食物。

較大塊的肉須用中度火力烹煮一段較長時間，讓熱力直透肉的中心而不會把肉的外層煮得過熟。

要達致均勻的烹煮效果：可以把食物切成小塊，並把較大塊的肉去骨，其次把食物平均分布在碟上，較大塊或較厚的食物放近碟邊。然後，烹煮期間取出食物攪動或翻動數次，烹煮後等候兩分鐘才把食物取出。

食物要徹底煮熟，未煮熟的要放回微波爐再煮，直至熟透。家禽和肉類應煮至流出的汁液是清澈和沒有血水為止。

不要把水或液體過度加熱，因為水即使極熱但表面看來仍未煮沸。

切勿用微波爐烹煮連殼的雞蛋，以免蒸汽積聚在蛋殼內引致爆炸。如要用微波爐煮蛋，必須先把蛋殼剝掉或敲裂，並刺戳蛋黃或蛋白數下。

資料來源：《紐約郵報》、本港食安中心

