吃感冒藥也危險？亂吃5種藥恐變毒藥！咳嗽/發燒/三高要留意

【藥物禁忌/安全】生病服藥正常不過，但有醫生提醒，有5種藥物勿輕易服用，恐損健康！市面一些常見的感冒藥，也因為某種成分被點名。

亂吃5種藥恐變毒藥 勿輕易吃感冒藥？

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，數位醫生指出，亂服以下5種藥物影響身體健康，當中包括常見的抗生素、感冒藥等。有醫生更直言，其中一種藥物「 生病也不吃 」。

5種常見藥物有何禁忌/風險/服用注意事項？

1. 抗生素

不少人患上感冒時，也會要求醫生處方抗生素。不過，日本太融寺町谷口醫院院長谷口恭醫生強調，抗生素只能對付結核桿菌等細菌，對感冒這種由病毒感染的疾病沒用，只有出現40°C或以上高燒，伴隨因細菌感染導致的肺炎等症狀時才考慮使用。他坦言，在其20年的臨床行醫經驗中，只處方過3次抗生素。

Aqua Medical Clinic院長寺田武史醫生也提醒，濫用抗生素容易消滅益菌，導致腸道菌群失衡，破換壞腸道生態。許多患者會主動要求開立抗生素，但醫生應審慎評估，僅在真正需要時才開立。抗生素並非萬能藥，對於感冒、流感和諾羅病毒等疾病並無治療效果。

2. 感冒藥

感冒藥作為非處方藥物在市面十分常見，不過谷口恭醫生指出，服用感冒藥其實有不少風險，連醫生生病時也未必會服用。因為部分感冒藥含有麻醉藥物及甲基麻黃鹼等興奮劑原料成分，雖然含量非常微小，但患者服用後仍有成癮風險。

而且，感冒藥一般只能紓緩症狀，無法真正治療感冒，因此透過身體抵抗力讓感冒自然痊癒會是最健康的選擇。

3. 安眠藥

安眠藥與感冒藥類似，也具有成癮風險。谷口恭醫生指，部分安眠藥含有的苯二氮平類（Benzodiazepine）成分，具有高度成癮風險，如過量服用恐令服用者對安眠藥產生長期依賴。

谷口恭醫生指，日本過去曾有不少因服食苯二氮平及其類似藥品而導致的意外。2012年，東京一名42歲母親服用了美思利爾（Myslee）安眠藥後，無意識把5歲的兒子裝進膠袋，意外令他窒息死亡。

谷口恭醫生指，美思利爾正正是日本最常處方的安眠藥之一。不過，他曾聽一些患者轉述曾被其他醫生告知這是「最弱的安眠藥」，谷口恭醫生因而思疑其他醫生在開處方時，是否充分向病人告知該藥物的危險性。

4. 降膽固醇藥物

不少高血脂患者都有服降膽固醇藥的需要，不過寺田武史醫生提醒，不宜濫用降低LDL膽固醇（壞膽固醇）的他汀類藥物。他指出，LDL膽固醇其實是膽汁酸、激素和維他命D等重要物質的原料，對身體並非全然有害，而美國早在2015年已不再對LDL膽固醇設上限。

日本健康増進診所院長水上治也醫生也指出，一項分析日本人數據的研究發現，總膽固醇水平在250mg/dL的人壽命最長，因此建議不應亂服降膽固醇藥物。

5. 糖尿病藥

不少糖尿病患者也需服藥控制病情，不過寺田武史醫生提醒，切勿濫用糖尿病藥物磺脲類 （Sulphonylureas）。因為這種藥物本身可刺激胰臟分泌胰島素，以降低血糖。若過份濫用，恐有增加食慾的效果，如沒有控制食量會令體重增加。此外，胰島素亦會過量分泌，增加胰臟負擔。

在一眾降血糖藥中，寺田武史醫生建議GLP-1製劑相對不錯，但可能會引起嚴重的噁心和食欲不振。SGLT-2抑制劑可通過尿液排出糖分，對胰臟的負擔較小。

資料來源：《週刊女性PRIME》

