吃止痛藥很傷腎？胃痛不能吃？藥劑師拆解止痛藥10大迷思

止痛藥是常見的「看門口」藥物，胃痛不宜吃止痛藥？吃止痛藥會傷腎？不少人對止痛藥的服用方法、功效等其實也充滿疑問，甚至存有誤解，甚至有人以為止痛藥可紓緩情緒健康，導致濫藥。接下來，藥劑師將一一拆解有關止痛藥的10大迷思！

吃止痛藥很傷腎？胃痛不能吃？

藥劑師花逸修在其Instagram專頁指出，在藥局經常遇到民眾詢問有關止痛藥的問題，而且很多人在生病時，都會自行購買止痛藥紓緩病情，結果卻因為誤會了止痛藥的用法，導致藥物濫用的風險。

解構止痛藥10大迷思

他整理出以下10個常見的藥物迷思，並逐一解答，以釐清正確使用止痛藥的方法：

服用止痛藥10大迷思

問題1：服用消炎止痛藥可以緩解胃痛？

胃痛絕對不可以自行購買止痛藥服用，以免病情惡化，應儘速就診，由醫生診斷病因。

問題2：止痛藥能否緩解情緒上的痛苦？

止痛藥不能解決情緒上的痛苦。

問題3：抗生素和消炎藥有何不同？

消炎藥是可以抗發炎的解熱鎮痛劑，抗生素是用作殺菌的，例如治療細菌等外來微生物引起的感染。

問題4：抗生素是否能消炎？

如果發炎是由細菌引起的，抗生素能夠消滅細菌，從而減輕發炎症狀。

問題5：所有止痛藥是否都會對腎臟造成損傷？

錯，乙醯氨基酚（acetaminophen）和鴉片類止痛藥並不會對腎臟造成損傷。

問題6：必理痛是否會對腎臟造成損傷？

必理痛並不會對腎臟造成損傷，但若長期服用藥物仍應諮詢專業醫療人員意見。

問題7：哪些止痛藥會對腎臟造成損傷？

非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）可能對腎臟造成損傷。

問題8：服用止痛藥是否會導致洗腎？

洗腎不一定是服用止痛藥所致，血壓、血糖、血脂的影響更重要。

問題9：如果必須長期服用止痛藥怎麼辦

需要定期抽血，並監測腎功能。

問題10：服用止痛藥多久會傷腎？

很難說，控制好三高以及定期監測腎功能更重要。

本港常見止痛藥是甚麼？ 服用會否傷腎？

本港衞生署指出，香港常用於消炎止痛之藥物大致可分為2類，包括撲熱息痛和非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。而兩者的功效及藥物例子如下：

本港常見止痛藥有甚麼種類？分別有何功效？

本港常見止痛藥主要可分為撲熱息痛（Paracetamol）及非類固醇消炎藥（NSAIDs），兩者主要均能夠緩解疼痛和退熱，非類固醇消炎藥亦可用於減輕發炎症狀。當中撲熱息痛的常見製品型式包括藥丸、藥水、塞劑。

至於非類固醇消炎藥（NSAIDs）除了上述提及的功效外，亦常用於風濕關節炎、痛風症、神經肌肉失調症，軟組織發炎，以及普通痛症如頭痛、牙痛及經痛，藥物例子包括阿士匹靈 （Aspirin）、 布洛芬（Ibuprofen）、 吲哚美辛（Indomethacin）和萘普生（Naproxen）。

誤用1類止痛藥可致不育 拆解5大副作用

衞生署特別指出，其中的「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs，NSAID）的一種，屬於受管制西藥成分，可能導致多種副作用：

布洛芬為何導致男性不育?

布洛芬可引發的副作用包括腸胃不適、噁心、胃潰瘍、腎功能受損。另外，《美國國家科學院院刊》亦於2018年曾刊登一份報告，指布洛芬可影響年青男性的睾丸功能，降低其生育能力。

7類人忌吃布洛芬止痛藥

衞生署亦警告，有7類人不宜服用「布洛芬」或非類固醇消炎止痛藥，較容易產生副作用，或加重本身的病情。

忌吃布洛芬止痛藥人士：

懷孕婦女：懷孕第30週起，更不應服用任何非類固醇消炎藥 哺乳婦女：哺乳期間並不建議使用非類固醇消炎藥 生育年齡的婦女：長期服用某些非類固醇消炎藥或會降低女性生育能力 長者：長者較易於服用非類固醇消炎藥後出現副作用 腸胃潰瘍或出血的病人：患上腸胃潰瘍或出血的病人，不應服用任何非類固醇消炎藥 心血管病和腎病的病人：非類固醇消炎藥可損害腎臟和心血管系統，不建議有患上心血管或腎病潛在風險的病人服用非類固醇消炎藥 哮喘病人：某些哮喘病人於服用非類固醇消炎藥後，哮喘症狀可能惡化，應遵從醫生或藥劑師的指示用藥

抗生素與消炎藥有何分別？感冒發燒應服抗生素或消炎藥？

根據廣東省藥品監督管理局資料，在日常生活遇到感冒、發燒、咳嗽、外傷，不少人會認為是發炎，而想到用抗生素，但其實是把發炎和感染混淆。

抗生素與消炎藥分別⬇⬇⬇

抗生素與消炎藥有甚麼分別？

抗生素主要功效：治療細菌或病毒引起的感染

消炎藥主要功效：治療發炎反應

發炎是指人體組織或器官對有害刺激或損傷產生的一種防禦反應，機體的這種發炎反應機制可以促進組織損傷的修復，但過於激烈的發炎反應則可使組織壞死，造成功能障礙。

身體為何會發炎？

身體會發炎的原因主要可分成3大類，包括物理性、過敏原及生物感染所引起的發炎：

物理性的，如刀刺傷、燙傷或凍傷，也可以是化學性的，如酸鹼導致的損傷

有過敏原導致的變態反應性炎症，如花粉、食物或藥物引起的過敏

還可以是細菌、病毒或寄生蟲等生物感染所引起的發炎

要治療發炎，一般需要使用抗發炎藥物，以抑制過於強烈的發炎反應，減輕發炎引起的紅腫熱痛等症狀，防止功能障礙等不良反應的發生。常用的非類固醇類抗發炎藥，包括阿斯匹靈、布洛芬、吲哚美辛等，或糖皮質激素類如可的松、潑尼松等。另外也可以使用物理治療如熱敷、冷敷或紅外線、超短波等來減輕發炎反應。

至於因感染導致發炎的治療方法，則需要依照不同的病原選用不同的抗感染藥物，如果是病毒感染，就用抗病毒的藥物，例如利巴韋林或各種抗病毒口服液等；如果是細菌感染就用抗生素，如青黴素、頭孢類等。值得注意的是，如果是普通細菌感染，最好不要使用抗發炎藥物，如地塞米松等，以免掩蓋病情。

資料來源：藥劑師花逸修instagram（獲授權轉載）、衞生署、醫管局、廣東省藥品監督管理局

