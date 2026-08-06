黎彼得離世丨左青龍右白虎成絕響 星爺御用配角走到《愛回家》豹叔 「大四喜」神級Rap瘋狂洗版

黎彼得離世丨「鬼馬填詞人」黎彼得（Peter哥、原名黎成就）於昨日早上（8月5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得晚年住護老院，鍾志光感慨地說，在黎彼得中風前幾天，兩人還曾一同飲茶，當時黎彼得精神尚可，完全沒有料到此後會天人永隔，亦沒有留下任何遺言。

黎彼得經常客串市井小人物與搞笑角色

黎彼得在90年代轉戰幕前，曾參與不少電視劇和電影的演出，不過在2021年12月做完通波仔手術後一直未被安排演出，未幾不再跟TVB續約。近年健康每況愈下的黎彼得，曾透露百病纏身，除有貧血及糖尿病問題外，腎功能指數亦出現異常。黎彼得在電影中經常客串市井小人物與搞笑角色，最經典的電影角色包括在《唐伯虎點秋香》飾演展示胸口紋身爆出金句的華府私塾老師（首席西賓）、《逃學威龍》的臥底王Sir，與及《小男人周記》中的損友「大古惑」。

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黎彼得經常演出市井角色

黎彼得曾在嘉禾電影公司及TVB任職編劇、電影監製以及創作經理。1990年代經常在電視劇中演出，亦在電影內客串，專演市井角色。較著名角色包括1989年《小男人周記》及1990年《小男人週記 II 錯在新宿》中，飾演梁寬（鄭丹瑞 飾）的死黨兼同事的「大古惑」，為人世故、走精面、好色，但對朋友就夠晒義氣。1991年《逃學威龍》的臥底警員「王Sir」，本身與曹達華（吳孟達飾）是警界同僚兼老死，可惜在聚會時撞上黑幫大佬「大飛」（張耀揚飾）及其手下，黎彼得的臥底身份當場被識破，被張耀揚活生生掐死。

黎彼得傳首席西賓紋身洗足一個星期

到了1993年，黎彼得在《唐伯虎點秋香》飾演「華太師府私塾老師（首席西賓）」因唐伯虎（周星馳 飾）化名華安進入華府後，得到「華太師」的賞識，成為華文和華武的伴讀書僮，黎彼得覺得周星馳直接威脅到其教席，於是為了威嚇華安，先是口頭較勁，自稱「手執一把扇」和擁有「雙花齊眉棍」，隨後他脫掉外衣、露出滿身刺青，揮舞大刀狂妄地背出詩句：「我左青龍，右白虎，老牛在腰間，龍頭在胸口，人擋殺人，佛擋殺佛。」話才剛說完，華太師突然推門進來，老師躲閃不及，當場被門撞中大刀，不幸「切腹」當場身亡。雖然黎彼得的戲份只有短短幾分鐘，卻創造了影史最經典的搞笑橋段之一，有傳黎彼得拍這一幕時，因要畫全背的龍虎紋身，他足足在片場倒模和繪畫了兩個小時，最後更要洗足一個星期才完全洗掉。

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黎彼得在2016年重返TVB

黎彼得在2016年重返TVB，在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演「馬豹」一角為人熟悉。其中於2019年，他與劉丹、羅樂林及陳榮峻在劇中組成耆英Hip Hop組合「大四喜」參加「香港齊Hip Hop」的比賽，劇情提到大會改制，需要即興rap出以IG為題的歌。由於4人對IG一竅不通，但臨場發揮超高水準，唱出一首饒舌歌︰「……乜野叫做IG我哋唔知，我哋淨係知廣東話就好多意思，廣府九韻玩落更加有拍子，一味ABC、一味講呢啲……。」片段出街之後，隨即在網上瘋傳！網民更希望「大四喜」可以登上《流行經典50年》，甚至推到他們正式出道，直言「樂壇需要他們。」有指參加歌唱比賽時歌詞由填詞人楊熙創作，黎彼得提供修改意見。