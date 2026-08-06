黎彼得離世丨離巢主因通波仔請假遭TVB冷待 病癒見盡人情冷暖感心淡

「鬼馬填詞人」黎彼得（Peter哥）昨日（5日）早上因病離世，享年76歲，其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實黎彼得死訊。黎彼得生前曾兩度加入TVB，最終在2023年正式離巢，不過黎彼得曾因為被投閒置散，而一度有所埋怨。

黎彼得曾因病停工後被冷待

黎彼得從2017年起加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演隱形富豪「豹叔」，與「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「譚道德」陳榮峻組成「大四喜」。只是黎彼得於2021年底曾因心臟血管堵塞，緊急入院接受「通波仔」手術，一度向《愛．回家》劇組請假。黎彼得逐漸康復時，卻未獲安排重返劇組，以及未再接獲其他拍攝工作。

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當時黎彼得在《愛．回家》中的「豹叔」一角，以「遠赴加拿大探親」為由作交代，令黎彼得變相遭到雪藏。停工期間由於手停口停，黎彼得的經濟狀況陷入困境，黎彼得曾提過嘗試主動向藝員部及高層曾勵珍求助，惟始終未獲積極回應，令黎彼得大感心灰意冷，揚言不打算再搵高層幫忙：「咁委屈？唔需要啩！人哋睇你唔起，何必委曲求全呢？」

黎彼得停工獲大劉及黃宗澤接濟

黎彼得因不願意再委曲求全，終決定合約屆滿後不續約，但由於仍有1年兼職合約，最終在2023年正式離巢。黎彼得與TVB結束多年的賓主關係後，曾多次在公開場合大吐苦水，直指舊公司作風冷淡，毫無人情味。黎彼得曾感慨表示，自己為電視台貢獻多年，生病後卻慘遭冷待，甚至連復工的機會都不給予，做法令人心寒。幸而在人生最谷底，手頭最緊絀之際，獲「契仔」黃宗澤及富商劉鑾雄（大劉）及時伸出援手，出錢出力幫助黎彼得度過難關。

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黎彼得曾呻拍劇捱更抵夜辛苦

黎彼得曾在訪問中句句有骨，過檔ViuTV拍攝《極度俏郎君》時，大讚開工僅每日一組較舒服，不會如以往般辛苦。對於返舊公司拍劇機會，黎彼得直言最好唔好，原因是要捱更抵夜：「嗰啲錢唔係我去搵啦，搵到都唔夠畀醫藥費。」

黎彼得離巢後轉型做YouTuber，又稱本來想揸的士，但沒有的士牌。黎彼得又稱自己是半退休狀態：「有得做固然好啦，循序漸進，又唔好捱啦，唔好用個捱字，有個寄託啦。」劇集《你好，我的大夫》是黎彼得在TVB的最後一部作品。

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