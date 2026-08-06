眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友

黎彼得離世丨香港樂壇殿堂級填詞人、資深演員黎彼得（Peter、原名黎成就）於昨日早上（8月5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，家人低調處理黎彼得的喪事。

鍾志光姪孫熊寶：願天堂再無痛苦

黎彼得在90年代轉戰幕前，曾參與不少電視劇和電影的演出，他曾在2012年9月離開TVB並轉投王維基旗下的港視，2016年重返TVB主力演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，不過在2021年12月做完通波仔手術後一直未被安排演出，未幾不再跟TVB續約。不少藝人對於黎彼得離去深感不捨，鍾志光姪孫熊寶亦表示：「爺爺一路走好，願天堂再無痛苦！」

相關閱讀：黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥

黎彼得一生縱橫演藝圈，與不少後輩結下不解之緣，甚至與多人上契，將對晚輩的疼愛化作實際行動。在眾多契仔契孫中，近年與黎彼得關係最為密切的，絕對要數其圈中好友鍾志光的姪孫熊寶。兩人投緣並契作乾孫，感情深厚猶如親生爺孫。乾孫熊寶昨日在小紅書貼上一段影片兼發文悼念：「最疼愛我的著名藝人黎彼得爺爺！一路走好！著名藝人殿堂級填詞家，我親愛的黎彼得爺爺，於2026年8月5日永遠離開了我們。在爺爺離世前一周探望了爺爺，沒想到竟是永別。爺爺一路走好，願天堂再無痛苦！謝謝您這些年對我的疼愛和庇佑！我會永遠想念您！會把您的作品一直唱下去！」熊寶其後再發文稱從小就認識黎彼得，每次見面都最愛抱著爺爺：「爺爺的生命定格在了2026年的夏天，才76歲。很想很想和您多相處，可是再也不能了！傷心至極！一定會聽您的話，一直唱粵語歌，成為您的驕傲！爺爺走好！願天堂再無痛苦！謝謝您這些年對我的疼愛和庇佑，會把您的作品一直唱下去！」

相關閱讀：黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年

黎彼得的摯友鍾志光亦貼上黎彼得黑白慶生照並說：「浪子遠遊，心聲廣散六合；杯酒常滿， 當歌人生幾何。」曾在《愛回家》黎彼得合的陳思圻貼上合照：「永遠的綠燈，記得嗰年中秋節，大家開完工，您竟然話肯同我去家人的中秋飯。從此，您就是我們家『開綠燈』的『唉吔男朋友』。對不起，諗住今個中秋節搵您，遲了。永遠的才子Peter哥，綠燈，我哋會掛住您。」孫慧雪亦有留言：「Peter哥，懷念同你一齊玩一齊笑，一齊唱《浪子心聲》，聽你講人生故事！願你在另一國度消遙自在～一路好走」張彥博借《浪子心聲》念前輩：「Peter 哥～感恩能夠有幸認識你這位大前輩 雖然可能同你相處的時間不多～做過你的大灣區導遊，載你去不同地方 聽你講你嘅故事和分享你的浪子心聲～活到老學到老，見證你很多的新的嘗試 在你身上獲益良多 一路好走，謝謝你～」

相關閱讀：獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作

關寶慧亦稱：「可愛搞笑的『老竇』Peter，一路好走 #黎彼得 #rip，深感榮幸同一位咁有才華嘅前輩合作過。」「威龍潘金蓮」梁茵：「抱恙在醫院時，那時真的不想拍照，因為希望你可以精神奕奕出院，和我們食飯的時候再留倩影，一月尾飯聚的時，還以為你出院是好消息，真的想不到，想約下次的時候，便沒有下次。還記得你在《愛回家》的時候，經常提點我這個笨笨的新丁，由一個對鏡頭唔敏銳的初哥，到後期一齊在劇中享受演出，一同搗蛋的場面，一幕一幕湧上心頭。」又大爆黎彼得經常有不少金句：「你是我遇見過最好的前輩，經常用風趣幽默的方式教導我們做戲，經常在廠中和你鬥嘴，已經變成一種習慣，變成每天拍攝的一種樂趣。你經常爆出許多金句，我真的甘拜下風，難以招架。你創作很多街知巷聞的作品，以前總跟你說笑，是否拍過很多次拖？究竟有多少悽慘的愛情遭遇？才能創作那麼多好的作品。」

相關閱讀：獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響 楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生