Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友

影視圈
更新時間：13:52 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:52 2026-08-06 HKT

黎彼得離世丨香港樂壇殿堂級填詞人、資深演員黎彼得（Peter、原名黎成就）於昨日早上（8月5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，家人低調處理黎彼得的喪事。

鍾志光姪孫熊寶：願天堂再無痛苦

黎彼得在90年代轉戰幕前，曾參與不少電視劇和電影的演出，他曾在2012年9月離開TVB並轉投王維基旗下的港視，2016年重返TVB主力演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，不過在2021年12月做完通波仔手術後一直未被安排演出，未幾不再跟TVB續約。不少藝人對於黎彼得離去深感不捨，鍾志光姪孫熊寶亦表示：「爺爺一路走好，願天堂再無痛苦！」

相關閱讀：黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥

黎彼得一生縱橫演藝圈，與不少後輩結下不解之緣，甚至與多人上契，將對晚輩的疼愛化作實際行動。在眾多契仔契孫中，近年與黎彼得關係最為密切的，絕對要數其圈中好友鍾志光的姪孫熊寶。兩人投緣並契作乾孫，感情深厚猶如親生爺孫。乾孫熊寶昨日在小紅書貼上一段影片兼發文悼念：「最疼愛我的著名藝人黎彼得爺爺！一路走好！著名藝人殿堂級填詞家，我親愛的黎彼得爺爺，於2026年8月5日永遠離開了我們。在爺爺離世前一周探望了爺爺，沒想到竟是永別。爺爺一路走好，願天堂再無痛苦！謝謝您這些年對我的疼愛和庇佑！我會永遠想念您！會把您的作品一直唱下去！」熊寶其後再發文稱從小就認識黎彼得，每次見面都最愛抱著爺爺：「爺爺的生命定格在了2026年的夏天，才76歲。很想很想和您多相處，可是再也不能了！傷心至極！一定會聽您的話，一直唱粵語歌，成為您的驕傲！爺爺走好！願天堂再無痛苦！謝謝您這些年對我的疼愛和庇佑，會把您的作品一直唱下去！」

相關閱讀：黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年

黎彼得的摯友鍾志光亦貼上黎彼得黑白慶生照並說：「浪子遠遊，心聲廣散六合；杯酒常滿， 當歌人生幾何。」曾在《愛回家》黎彼得合的陳思圻貼上合照：「永遠的綠燈，記得嗰年中秋節，大家開完工，您竟然話肯同我去家人的中秋飯。從此，您就是我們家『開綠燈』的『唉吔男朋友』。對不起，諗住今個中秋節搵您，遲了。永遠的才子Peter哥，綠燈，我哋會掛住您。」孫慧雪亦有留言：「Peter哥，懷念同你一齊玩一齊笑，一齊唱《浪子心聲》，聽你講人生故事！願你在另一國度消遙自在～一路好走」張彥博借《浪子心聲》念前輩：「Peter 哥～感恩能夠有幸認識你這位大前輩 雖然可能同你相處的時間不多～做過你的大灣區導遊，載你去不同地方 聽你講你嘅故事和分享你的浪子心聲～活到老學到老，見證你很多的新的嘗試 在你身上獲益良多 一路好走，謝謝你～」

相關閱讀：獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作

關寶慧亦稱：「可愛搞笑的『老竇』Peter，一路好走 #黎彼得 #rip，深感榮幸同一位咁有才華嘅前輩合作過。」「威龍潘金蓮」梁茵：「抱恙在醫院時，那時真的不想拍照，因為希望你可以精神奕奕出院，和我們食飯的時候再留倩影，一月尾飯聚的時，還以為你出院是好消息，真的想不到，想約下次的時候，便沒有下次。還記得你在《愛回家》的時候，經常提點我這個笨笨的新丁，由一個對鏡頭唔敏銳的初哥，到後期一齊在劇中享受演出，一同搗蛋的場面，一幕一幕湧上心頭。」又大爆黎彼得經常有不少金句：「你是我遇見過最好的前輩，經常用風趣幽默的方式教導我們做戲，經常在廠中和你鬥嘴，已經變成一種習慣，變成每天拍攝的一種樂趣。你經常爆出許多金句，我真的甘拜下風，難以招架。你創作很多街知巷聞的作品，以前總跟你說笑，是否拍過很多次拖？究竟有多少悽慘的愛情遭遇？才能創作那麼多好的作品。」

相關閱讀：獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
15小時前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
3小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
突發
5小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
16分鐘前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚「重來一次都會買」
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚「重來一次都會買」
海外置業
9小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
8小時前
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生。
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生
影視圈
7小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
23小時前