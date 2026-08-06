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周杰倫遭影射「婚前有私生子」登熱搜 杰威爾發聲明怒斥造謠：已委託律師進行證據保全

影視圈
更新時間：12:38 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:38 2026-08-06 HKT

內地著名狗仔卓偉近日在微博爆料指「華語樂壇三字歌唱天王」與一名劉姓女股東育有私生子。卓偉更提供具體線索，指兩人「同在西安公司入股」並於「同年同月同日退股」。消息曝光後隨即引發連串揣測，有人將矛頭指向周杰倫，以及早年的商業夥伴劉若雪，話題即登上微博熱搜，當中「周杰倫私生子」更衝上熱搜冠軍。

杰威爾音樂為「周杰倫私生子」發出聲明

周杰倫所屬的杰威爾音樂今早（6日）在微博發出聲明：「近日，網路上出現關於影射本公司藝人周杰倫的不實報導，引發公眾誤解。對此，本公司嚴正聲明如下：相關網路傳聞均屬不實資訊，純屬惡意造謠，其刻意影射、嘩眾取寵以博取流量的行為，本公司予以嚴厲的譴責。網路並非法外之地，任何編造、散布不實資訊的行為均應承擔相應的法律責任。本公司已委託律師對相關不實資訊的發布者及傳播者進行證據保全，並保留依法追究其法律責任的全部權利。」

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周杰倫貼上打網球照片回應流言

「中國第一狗仔」卓偉4日發布的一段影片，匿名爆料稱自己從友人處得知，一名家庭生活幸福的「三字華語歌王」，婚前曾與一名劉姓女股東交往並育有一名約10多歲的私生子。卓偉他並拋出「曾在西安投資公司」、「與劉姓合作夥伴同日退出股權」等關鍵線索，雖然全程未公開任何照片、文件或DNA等具體證據，但已經引發網民瘋狂比對資料，不少人根據線索聯想到周杰倫及早年合作夥伴劉若雪，甚至翻出兩人曾共同投資「西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司」、公開同框出席活動等往事，甚至有網民將名曲〈髮如雪〉與女方名字作聯想，導致謠言迅速延燒。面對外界持續議論，周杰倫昨日先是在IG貼上打網球照片並寫下「照打」二字，有不少粉絲解讀為以行動回應流言、不受影響。

有網民發現卓偉的所謂爆料漏洞百出

與此同時，亦有網民發現卓偉的所謂爆料漏洞百出，首先，爆料指兩人同日退股，但工商資料顯示劉若雪早於2014年10月便退股，周杰倫則是遲至2021年12月才退出，兩者相隔長達7年以上，所以「同一天退股」根本是無稽之談。其次，爆料稱此事發生在天王結識現任妻子前，但周董與昆凌早在2010年就相戀並於2014年結婚，退股時早已身為人夫，時間軸完全對不上。最直接的證據在於兩人結束合作後，不僅沒有所謂的「親密關係」，甚至曾對簿公堂。劉若雪實際控制的餐飲公司因盜用周杰倫肖像宣傳，於2019年遭周董提告侵權，最終法院判處女方公司賠償22萬元人民幣並公開道歉。至於〈髮如雪〉與女方名字作聯想，歌曲早在2005年發行，兩人直至2012年才因投資「西安真愛範特西」產生商業交集。

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