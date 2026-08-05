許靖韻打頭陣空降佛山街頭挑戰《音樂召集令》60分鐘完成召集任務 終極舞台解鎖開心大叫：好癲呀

英皇娛樂有份打造的全網首個街頭音樂挑戰微綜藝《音樂召集令》，首集就去到佛山拍攝，並找來實力派女歌手許靖韻（Angela）打頭陣。今次節目玩法創新，將舞台搬到街頭，歌手要於陌生城市限時六十分鐘，落區親自召集觀眾，儲夠指定人數才可以解鎖舞台唱歌，否則舞台即刻消失，挑戰失敗。整個召集過程完全冇劇本，絕對考真功夫！

許靖韻跑數個熱點獲途人激讚

Angela今次空降佛山千燈湖，由環宇城出發，沿路親手派傳單及專屬手環，落力向路人介紹規則，誠意十足，大批市民都勁支持。為了達標，她更連跑保利水城時光匯及燈湖西街數個熱點，不斷拉人，認真又熱血，獲得不少途人激讚。

許靖韻街頭Live魅力爆發

去到晚上九時，終極舞台正式於燈湖西街開幕。Angela換上黑色優雅短裙行紅地氈出場，氣氛即刻升溫。最終點算入場人數成功達標，舞台全面解鎖，挑戰圓滿成功，Angela開心到即場大叫：「好癲呀！」解鎖舞台後，Angela即時火力全開，接連唱出《謝謝對不起》、《作賤》及《回到最愛的那天》三首歌曲，細膩唱功令全場聽出耳油。現場逼滿fans，不但台前企滿人，就連商場二樓及外圍都圍滿觀眾，氣氛勁high，街頭Live魅力完全爆發。