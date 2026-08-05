Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許靖韻打頭陣空降佛山街頭挑戰《音樂召集令》60分鐘完成召集任務 終極舞台解鎖開心大叫：好癲呀

影視圈
更新時間：22:15 2026-08-05 HKT
發佈時間：22:15 2026-08-05 HKT

英皇娛樂有份打造的全網首個街頭音樂挑戰微綜藝《音樂召集令》，首集就去到佛山拍攝，並找來實力派女歌手許靖韻（Angela）打頭陣。今次節目玩法創新，將舞台搬到街頭，歌手要於陌生城市限時六十分鐘，落區親自召集觀眾，儲夠指定人數才可以解鎖舞台唱歌，否則舞台即刻消失，挑戰失敗。整個召集過程完全冇劇本，絕對考真功夫！

許靖韻跑數個熱點獲途人激讚

Angela今次空降佛山千燈湖，由環宇城出發，沿路親手派傳單及專屬手環，落力向路人介紹規則，誠意十足，大批市民都勁支持。為了達標，她更連跑保利水城時光匯及燈湖西街數個熱點，不斷拉人，認真又熱血，獲得不少途人激讚。

許靖韻街頭Live魅力爆發

去到晚上九時，終極舞台正式於燈湖西街開幕。Angela換上黑色優雅短裙行紅地氈出場，氣氛即刻升溫。最終點算入場人數成功達標，舞台全面解鎖，挑戰圓滿成功，Angela開心到即場大叫：「好癲呀！」解鎖舞台後，Angela即時火力全開，接連唱出《謝謝對不起》、《作賤》及《回到最愛的那天》三首歌曲，細膩唱功令全場聽出耳油。現場逼滿fans，不但台前企滿人，就連商場二樓及外圍都圍滿觀眾，氣氛勁high，街頭Live魅力完全爆發。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
9小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
7小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
12小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
00:41
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
6小時前
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
影視圈
5小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
12小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
10小時前
傳C朗拿度世紀婚禮邀請美斯出席 麥巴比、雲尼斯奧斯亦在受邀名單內
足球世界
7小時前
JUPAS放榜｜獲派BU會計被阿媽狠鬧廿分鐘：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全網震怒｜Juicy叮
JUPAS放榜｜獲派BU會計被阿媽狠鬧廿分鐘：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全網震怒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
6小時前