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經典功夫童星釋小龍事隔30年與周星馳重逢 揭曾於一場合見面 星爺三字顯超強記憶力

影視圈
更新時間：22:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：22:00 2026-08-05 HKT

周星馳（星爺）執導的電影《功夫女足》已於7月在內地上映，最新全國票房已突破22億人民幣，氣勢強勁，《功夫女足》定於8月13日在香港開畫。周星馳的電影票房報捷，近日在網上公開一條片場花絮，見到昔日功夫童星釋小龍，引起網民討論。

釋小龍6歲拍電影

當年只有6歲的釋小龍，演出電影《笑林小子》系列，從而展開電影生涯。1995年釋小龍曾到周星馳拍攝經典電影《回魂夜》的片場探班，二人拍攝合照，相隔30年再碰面，周星馳竟一眼認出釋小龍，勾起不少昔日回憶。

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釋小龍驚喜現身《功夫女足》劇組

在公開的花絮中，釋小龍驚喜現身《功夫女足》劇組，周星馳一見面立即認出。釋小龍說：「我小時候也去現場看過你拍戲。」周星馳展現出好記性回應：「《回魂夜》嘛。」可見對釋小龍印象深刻。釋小龍與周星馳開心握手寒暄的畫面，一度引起大眾好奇，是否電影中會出現釋小龍客串。

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周星馳釋小龍從未合作

事實上，釋小龍與周星馳沒有合作，釋小龍今次到片場探班，主要是獲《功夫女足》動作指導的好友秦鵬飛邀請，以私人身分前往敘舊。不少網民留言期望將來釋小龍與周星馳有機會合作。

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周星馳《功夫女足》特輯精華：

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