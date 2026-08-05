吳岱融67歲生日願望抱孫：唔結婚生仔都得 鍾淑慧兒子長大後清閒做直播寄託

吳岱融和太太鍾淑慧今日出席醫美痛症中心開幕剪綵活動，同場還有幾位《中年好聲音》涂家堯、沈宗賢、侯靜伊及郭偉倫成員。吳岱融將於本月22日迎來67歲生日，他表示，最緊要一家人齊整食餐飯已經足夠。鍾淑慧爆老公愛整蠱作怪，愛給她驚喜。問到鍾淑慧最難忘是收到他送上的什麼驚喜？她笑指，自己生日，他明明說好不回來，怎知突然出現：「我真的開心到會撲上前擁吻他。」

吳岱融兒子近30歲婚姻自己作主

兒子吳政樺已經接近30歲，問他們可有擔心兒子的婚姻問題？二人表示，婚姻由兒子自己作住，毋需經他們過目，吳岱融說：「跟兒子說過，快點生個仔讓我抱孫，毋需結婚也可以！（對未來新抱有何要求？）最緊要有錢，講笑吧！最緊要愛錫他。」

吳岱融馬來西亞餐飲連鎖店只佔少少股份

至於他門在馬來西亞的餐飲連鎖店生意？吳岱融表示，其實自己只是佔一點點股份，只參與一點點食物改動意見及提供形象，沒有參與打理業務。

鍾淑慧抱開放態度願與老公合作拍電影

此外，鍾淑慧與崔加寶在網上做直播節目，純粹讓自己每星期有一點工作寄託，問她是否打算參與拍劇、主持或綜藝節目？她指現在兒子已長大不用花時間照顧，又不用照顧老公，現在已經很清閒，做直播節目是看看是否可以衍生到其他工作：「現在抱開放態度，任何工作也會接，只想不要太辛苦又有錢賺！」問她想不想與老公合作拍電影嗎？二人均指演員是很被動的，但有機會她也願意。

