陳曼娜效力TVB逾廿年 月薪僅約萬元傾續約只加3百 演零對白閒角還騷債尊嚴受損決離巢

TVB經典綠葉、人稱「Manna姐」的圈中富婆陳曼娜，於60年加入電視圈，先後效力多間電視台，雖然在80年代中期曾因為對電視行業生厭，一度淡出演藝圈並移民加拿大，但最後敵不過「戲癮發作」而復出。她於90年代簽約TVB，塑造過無數經典綠葉角色，如《十月初五的月光》的「萬朱莎華」。陳曼娜近年生活寫意，居於紅磡2500呎海景豪宅養尊處優、弄孫為樂。近日接受傳媒訪問，透露她效力TVB（無綫電視）22年，月薪僅得11,000元，更因「唔夠騷」面臨賠錢窘境，最終自尊受損心死離巢。

陳曼娜視演員為終身職業

74歲的陳曼娜仍活躍於社交圈與登台活動，狀態備受稱讚，但與登台比賽，她最大的興趣仍然是演戲。陳曼娜出道以來曾參演逾百部影視作品，她在劇中多扮演巴辣、拜金的貴婦，形象深入民心。她曾將演員這份工作視為終身職業，早年在物業投資，以及股票市場賺到錢後決定復出追夢，但可惜最後淪為連一句對白都沒有的臨時演員，令她自尊受挫並懷疑人生，最終心死離巢，並接受王維基以7倍高的薪酬的邀請過檔港視，令她重拾尊嚴。

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陳曼娜生財有道無助星途

陳曼娜是投資高手，多年來靠投資地產累積了豐厚身家，是圈中公認的富婆，有指她身家逾億元。不過，陳曼娜的富貴背景竟然無助她的演藝生涯。陳曼娜近日接受傳媒訪問表示，她以為有錢就可以不為五斗米折腰，做自己想做的事，於是在九十年代決定加入TVB追夢：「嗰陣佢哋畀我一萬元一個月，我諗自己唔係為賺錢，只係想有演出機會，所以諗都冇諗一口答應，一做就做咗22年，點知傾續約只係加咗300蚊人工，月薪是11,000蚊，仲要連高層都我唔志在錢，我係唔介意人工低，但係連演出機會都冇。」

陳曼娜因「唔夠騷」放下身段「還騷債」

最令陳曼娜心灰意冷的是後期演出機會大減，甚至因「唔夠騷」面臨要賠錢給公司的窘境，只能放下身段到處求監製安排「行行企企」的無對白閒角來「還騷債」。陳曼娜直言，作為演員淪為連一句對白也沒有的臨時演員，令她自尊受挫並懷疑人生，最終決定心死離巢。她特別感謝王維基當年以七倍高薪邀請她過檔HKTV，縱使該電視台最終未能成功發展，但此舉已成功讓她及一眾對前路感到茫然失望的演員重拾自信與尊嚴。

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陳曼娜仔大女大享受半退休生活

陳曼娜教子有方，一對子女都是尖子，陳曼娜的女兒鄭祖兒（Joie）畢業於耶魯大學，現為牙醫博士；兒子Allen則畢業於史丹福及哈佛大學，現在是紐約一間醫院的心臟移植外科主管，與外籍太太Amy婚後誕下女兒。陳曼娜不用再為子女費心，如今無合約束縛已步入半退休狀態，接戲與登台唱歌全憑興趣，生活多姿多彩。除了每天游泳、慢跑保持健康外，股票投資更是她生活的一大重心；她笑言年輕時在股市交足學費後，近十年已練就出「零損手」的投資功力，就連受訪時間也要專門安排在股市收盤之後，完美演繹出自由自在、知足常樂的富足退休生活：「我成日同自己講唔好為老而憂慮，做人最緊要係自得其樂，做自己鍾意嘅事，生活開心就唔需要為明天擔憂。」

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