葉振弘單飛後首開腔 Viu冇採訪唔覺人走茶涼 離巢被指P1X3L已死感傷心

葉振弘（Marco）離巢ViuTV後首次公開活動露面並受訪，ViuTV方面未有派員採訪。他指是第一次以獨立藝人身份公開露面，感覺非常特別和興奮。問一個人工作和以前P1X3L三子時有分別？他表示完全不同，三個人非常「埋堆」，但自己一個人時，要盡量外向積極一點。至於ViuTV沒採訪，會否覺得人走茶涼？他卻沒留意、也沒想太多。

葉振弘離巢因發展方向選擇獨立

他表示現在是獨立藝人、有經理人幫忙處理工作，至於離巢原因，Marco指：「與兩位兄弟傾了很多次，也有與公司傾合約，經過慎重考慮，因係發展方向的原因，我選擇獨立發展，在音樂方面多做發展，至於合約細節，暫時仍不方便透露。」他又指P1X3L的名氣絕對大於Marco個人，但今日仍見到粉絲支持覺得很開心。問因為男團太多，分薄資源而離開？他稱沒有這回事，認為自己在前公司機會很多，得到劇組照顧、很感恩，又指：「如果你做得好，公司便會幫你出歌，所以最重要是做好自己，相信與多男團無關。」

P1X3L名氣大於個人但感恩前公司機會

至於Marco的離開，大家都認為P1X3L同樣結束，他稱見到大家都很傷心，「我們只是選擇個別發展，會有機會合體。（不同公司有機會合體？）可能有難度，但我相信會做到。（認為兄弟會相繼離開？）呢啲係好遙遠的事！」他坦言與歐鎮灝及吳啟洋的友情是無可替代，總會有再次合作的一日，「我和歐鎮灝的相處、和吳啟洋私下愛講笑，相信將來都搵不到這種關係。」至於離巢後多公司招手嗎？他表示有，多謝大家邀請他工作，現在正在拍處境劇，開心與何爵天導演合作，挑戰喜劇演出。而他也將投入音樂，坦言要自資做歌，已寫了很多Demo，想在9月、10月推出，笑言第一次自資無底線，問6位數做歌？他坦言需要，是豁出去，「在P1X3L多年，都有少少積蓄。我覺得做獨立音樂的人都大決心，想做好作品，但我的決心都唔細！」