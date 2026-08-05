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湯姆賀倫《蜘蛛俠4》6日票房破10億美金 欽點Owen Cooper接班 娜奧美禾絲自揭聲演AI助手

影視圈
更新時間：15:14 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:14 2026-08-05 HKT

《蜘蛛俠：英雄重生》（蜘蛛俠4）繼刷新北美單日票房最高紀錄，及北美影史上最高周末開畫票房紀錄後，又再創佳績！據報道，該片的全球票房收入於周一已達10.52億美元（約82.5億港元），僅用6日就突破10億美元大關。影片亦因此成為僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》（全球首周末票房12.2億美元、約95.6億港元）之後，全球票房最快突破10億美元的電影。

觀眾湧入戲院撐場

隨着越來越多觀眾入場睇戲，《蜘蛛俠4》成為全球熱話之外，片中不少機密都陸續曝光。例如今集「蜘蛛俠」彼得柏加（Peter Parker）多了個與他相依為命的AI助手E.V.，而這位「唯一同伴」的神秘配音員身份亦終於揭曉，聲演E.V.的正是曾與男主角湯姆賀倫（Tom Holland）於2012年災難片《海嘯奇蹟》中結母子緣的荷里活女星娜奧美禾絲（Naomi Watts）。

娜奧美禾絲、湯姆賀倫《海嘯奇蹟》結緣

今日（5日）娜奧美在社交平台發文祝賀《蜘蛛俠4》刷新北美最高首周末開畫票房，順便自爆是E.V.真身。娜奧美寫道：「從扮演你的媽媽到扮演你的AI（100%人類製造），恭喜湯姆賀倫、Destin（導演Destin Daniel Cretton），以及整個《蜘蛛俠：英雄重生》團隊，影片首周末票房創下歷史新高！能參與這部精彩電影的製作，哪怕只是貢獻了一小部分，我都感到無比自豪！」

情同母子

娜奧美更上載了與導演Destin透過遠端連線工作的照片，以及湯姆穿上蜘蛛俠戰衣與小fans的溫馨合照。娜奧美與湯姆因合演《海嘯奇蹟》而結緣，二人在片中扮演一對在2004年南亞海嘯期間與家人失散、互相拯救的母子。戲外二人亦情同母子，湯姆成名後多次談及與娜奧美合作的經驗，感激對方當年對他悉心照料，將他帶入電影世界，並教導他有關電影的一切。而湯姆前年推出自家飲品品牌時，娜奧美亦帶着兒子Sasha出席於紐約舉行的發布派對，為銀幕兒子撐場。如今二人事隔十多年能再度合作，的確有緣！

誰人接任下一代蜘蛛俠？

此外，湯姆最近受訪亦證實了電影公司有計劃找尋「蜘蛛俠」接班人，他本人亦有參與選角工作。他更透露這接班人未必是演「彼得柏加」，亦有可能是蜘蛛女俠，或動畫版《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中的Miles Morales。不過湯姆6月受訪時，就曾推介人氣英劇《混沌少年時》16歲新星Owen Cooper接任下一代「蜘蛛俠」。

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