葛蘭離世丨林青霞撰文憶與「曼波女郎」最後溫馨記憶 淚別偶像：心中永遠的明月

有「曼波女郎」之稱的葛蘭昨日（8月3日）安詳辭世，享年93歲。消息傳出後，令無數影迷與演藝圈好友感到萬分不捨，與葛蘭有著深厚忘年交情的大美人林青霞，隨後也在微博發文悼念這位心中永遠的偶像，並公開兩人最後相處的珍貴畫面。

林青霞葛蘭最後珍貴畫面曝光

林青霞透露早前到葛蘭家中探望時，葛蘭正半睡半醒坐在輪椅上。林青霞起初唱京劇〈三家店〉及〈蘇三起解〉時對方反應不大，隨後經傭人提議，林青霞改唱起葛蘭的代表作〈說不出的快活〉，並在輪椅前高歌扭跳「恰恰曼波」，成功讓昏沉的葛蘭張開雙眼放光、面露滿足微笑，這也成為兩人最後珍貴回憶的畫面。

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林青霞稱葛蘭是心中永遠的明月

對於偶像的離世，林青霞當然不好受，她憶述二人最後的記憶，忍不住說：「葛蘭姊！你是我心中永遠的明月！」林青霞對葛蘭這位前輩偶像的崇拜在圈內眾所皆知，她曾表示二人認識並非經過共同朋友介紹，而是巧遇，林青霞稱大約2019年的某晚，當時她在香港上海總會吃完飯、搭電梯下樓時，意外遇見葛蘭，林青霞一眼認出這位昔日偶像，立刻上前要求合照，結果葛蘭親切喊「青霞」，兩人因此留下第一張合影。好友林子祥亦曾爆料，每次林青霞去捧場演出時，只要一聽說「偶像葛蘭」也在現場，雙眸都會瞬間發亮，難掩興奮之情。葛蘭88歲大壽當日，林青霞特地穿上一身搶眼的艷麗紅裙盛裝出席，與甄珍、姚煒等一眾老友齊聚，用最熱情的實際行動為心中永遠的女神慶生。

林青霞延續葛蘭「巾幗不讓鬚眉」力量

這段「神仙友誼」的背後，其實還藏著一段妙不可言的藝術傳承與影史遺憾。1961年，葛蘭與尤敏、葉楓攜手主演了電影《星星月亮太陽》。該片一舉榮獲第一屆金馬獎最佳劇情片、最佳編劇，尤敏更獲得最佳女主角大獎，成為華語電影史上不可磨滅的耀眼經典。多年後，導演徐克曾極度渴望重拍這部經典，並屬意由當時紅極一時的林青霞、鍾楚紅、葉蒨文三大女神再度合體、重現輝煌。可惜，由於故事背景涉及抗日戰爭，拍攝難度與歷史考量過於艱巨，該翻拍計畫最終告吹。後來徐克腦筋一轉，決定保留原班三大女星的豪華陣容，進而催生出另一部電影《刀馬旦》。在《刀馬旦》中，林青霞剪去長髮，以一身帥氣無匹的短髮軍裝亮相，英姿颯爽、帥到雌雄莫辨。這種中性且強大的銀幕形象，在某種程度上，正完美延續了葛蘭那個時代「巾幗不讓鬚眉」的女性力量。2023年林青霞榮獲金馬獎「終身成就獎」時，官方致敬影片中便特別出現了葛蘭昔日的銀幕英姿。

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