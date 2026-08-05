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單立文回應滕麗名Unfollow林淑敏不和傳聞：老一輩大小姐係有啲脾氣 吳偉豪證周嘉洛林凱恩感情好

影視圈
更新時間：10:15 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:15 2026-08-05 HKT

單立文和吳偉豪出席TVB劇集《非份之罪》飯局，提到繼早前有網民發現滕麗名IG取消關注林淑敏，《愛·回家之開心速遞》同劇的呂慧儀同樣未有關注對方，加上受訪時「面阻阻」引發不和揣測後，再有網民發現「安Bon CP」周嘉洛與林凱恩的IG也沒有互相追蹤。對此，單立文表示：「而家社交平台唔follow係好平常啫，我見有啲人follow幾千人，咁計從海量中Unfollow意義有幾大呢？我覺得私下感情好follow到就可以，唔需喺社交平台表現到好friend，因為社交平台只係好表面嘅嘢。」單立文和吳偉豪即時扮unfollow對方。

周嘉洛林凱恩感情好由島大開始

吳偉豪覺得周嘉洛與林凱恩的關係平常融洽，大家的感情由「島大」開始keep住多年都很好，就算外出拍劇回來又聚在一起，大家有時也會約出去食飯，追問他曾否問周嘉洛與林凱恩是否不和？吳偉豪說：「直頭冇諗過問！」對於滕麗名訪問時幾乎全程與背脊對着林淑敏而傳出不和，單立文笑說解畫說：「我覺得你哋好敏感，當我哋就釘蓋，遺囑點樣分呀...你哋好似變咗遺囑見證人咁。其實大家拍劇唔代表要有深厚感情，只係工作上夥伴，我哋後生嘅一輩好啲，但老嗰輩...『大小姐』、『大家姐』係雙大喎，都有少少脾氣嘅。」追問可曾有吵架？兩人馬上說不覺，單立文補充：「唔好將一個訪問做大，10年嚟講有好多事發生咗，而家一鋪清袋埋單嘅話，總括大家關係好好，我腦袋內冇一件係針對嘅事。」

單立文叫大家直接向滕麗名和林淑敏逼攻

單立文要求大家星期五直接問滕麗名和林淑敏：「而家逼供我哋係冇用，7號直接問當事人，我呢啲講多句又唔係，帶你哋遊花園又唔係，我只知道大家都唔捨得淚崩，珍惜消失，就好似送殯時，將棺材送走，一按掣就喊。」吳偉豪被問到，現可有細想unfollow了誰？他說：「而家事件煲得咁大，真係有點啲擔心。」
 

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