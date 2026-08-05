劉佩玥否認爆「重點提防男藝人黑名單」：只是得幾個名唔係個list 「渣男」阮浩棕慘被配圖：笑咗一下與我冇關

TVB劇集《非份之罪》一班演員昨晚飯局，提到單元劇《恐怖情人》中阮浩棕所飾演的渣男竟受外界歡迎，他感到超出預期，開心觀眾鬧的只是角色而不是鬧他，只可以說一聲多謝。

劉佩玥現實中接受唔到渣男

在戲中劉佩玥飾演阮浩棕的前妻，從角色出發的話，抱着戀愛腦完全不覺得他是渣男，但現實中她表明完全接受不到前夫因醉酒搭上自己閨密(何沛珈)，她分析道：「其實與閨密無關，如果控制唔到身體、思想，唔好怪酒精，我又冇試過因為酒精亂咁搞，所以有承諾就要乖乖哋。」她又指，自己在現實生活中不會像角色中那麼瘋狂，而且很捨得斷捨離，因為覺得人生苦短。

劉佩玥大讚好兄弟阮浩棕打算介紹女仔

劉佩玥大讚阮浩棕戲外是好兄弟，又是一個好男仔，打算介紹女孩子給他，笑言：「我覺得佢鍾意一啲比較成熟理性，有自己想法，所以唔可以太黐身。」

阮浩棕何沛珈親吻戲被網民想續前緣

阮浩棕在劇集中與何沛珈的親吻戲好逼真，因而被網民指二人可以再續前緣？阮浩棕坦言，當日拍攝時二人是好朋友，亦是很專業的演員，劇本怎樣便投入去做這件事，至於大家的想法，他不回應了，他表明，與何沛珈現在依然是朋友、追夢的夥伴，亦是關係好的朋友。

劉佩玥澄清「重點提防男藝人黑名單」誤會

此外，早前有報道，劉佩玥爆出圈中流傳一份「重點提防男藝人黑名單」，她即澄清，不是她爆出來，亦不是什麼名單，只是得幾個名字，不是一個列表。她卻不知道為何有這報道，可能是一個誤解，幾個人名的誤會，強調其實這些害群之馬只是佔少數人，身邊合作過的對手都是很有紳士風度的。阮浩棕則煞有介事指：「咁啱個劇出街咪配咗我張圖，我同佢對手嘅畫面落去囉。」他急澄清：「渣男只係劇入面現實唔係㗎！我見到笑一笑啫，我知道一定唔關我事嘅。」劉佩玥笑住為他申冤：「同我合作過嘅男士都好好嘅，呢啲『名字』冇喺我身上出現，所以唔使去猜測。」她重申沒有講過名字，重點只是無論在職場或是演員，最重要的是溝通，合作是要互相尊重。