陳煒洩蜜見過朱晨麗有另一半：總之開心就好 叫佢快啲生仔《非份之罪》收視報捷望「翻生」拍第二季

剛播完的TVB劇集《非份之罪》一班演員昨晚相約到尖沙咀晚宴相聚，監製王心慰率演員陳煒、何沛珈、阮浩棕、單立文、吳偉豪、林秀怡、劉佩玥、韋家雄、張彥博、徐榮、鄧智堅、貝安琪等出席。陳煒表示，這餐飯是單元結束後便開始約，她打算出錢請大家吃這餐飯，但不知道監製王心慰的安排。外界聲音希望這套劇集開拍第二季？她表示，這問題完全不是自己能夠回答的，不過她很想與其他單元的演員合作，只因她覺得，所有人演得好才有這個好成績。不過，她笑言：「我在戲中的角色已經死了，但也可以翻生！」

陳煒對資深監製梁材遠離世感傷心

前無綫電視（TVB）資深監製兼戲劇組製作部經理梁材遠（人稱「材叔」）離世，終年75歲。陳煒表示感到很傷心，因為與他十分熟，鄭則仕是他的御用演員，應該是這樣材叔才起用她，陳煒指出，材叔除了是一位好監製外，也是自己朋友圈經常食飯來往的幕後好朋友，所以很傷心。

陳煒早知朱晨麗離巢冇擔心

此外，閨密朱晨麗離巢，陳煒表明，很早便知道對方的工作安排所以沒有擔心，因為對方年輕貌美是個好戲的人才，問到朱晨麗是否打算結婚？她說：「不知道她，亦沒有筍盤介紹，（你見過她的另一半？）有就好，（你之前已經見過？）係囉！總之她開心便好，叫她快點生孩子，（即是朱晨麗已經可以出嫁？）不知道，也要她自己點頭才可。」