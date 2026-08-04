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馬蹄露出席楊明莊思明婚禮搶得花球未獲祝福 網民：唔好同後生女爭 馬米高驚爆姑姐已嫁？

影視圈
更新時間：18:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-08-04 HKT

楊明與莊思明前日（2日）於馬來西亞舉行婚禮，逾百藝人到賀媲美台慶，星光熠熠。到了搶花球環節，已經58歲的馬蹄露，在眾多單身女士中脫穎而出，成功搶到花球。從網上瘋傳的影片可見，新娘子莊思明轉身拋出花球的一剎那，現場尖叫聲此起彼落，馬蹄露反應極快，精準地飛身接住花球，接到花球後的她，興奮得欣喜若狂，一邊高舉花球，一邊跑到台前與莊思明熱情擁抱，更當場高舉戰利品合照，燦爛的笑容，充滿喜悅之情。

網民勸馬蹄露不要搶花球

馬蹄露搶得花球的片段曝光後，網民不僅未有送上祝福，反而一面倒嘲笑她，認為她已年近花甲，又曾經結過婚，不應再與現場一眾年輕的未婚女士爭奪象徵「待嫁好運」的花球，紛紛留言：「好心唔好接啦」、「真心覺得佢嫁唔出」「接到都應該讓俾未嫁過果嗰啲」，甚至直指她「唔好同後生女爭」。雖然爭議不斷，但亦有網民標記馬蹄露的姪仔馬米高，留言「恭喜姑姐喜獲花球」，想不到馬米高隨即爆出馬蹄露的婚姻狀況：「佢一早嫁咗俾TVB啦。」，高EQ地為姑姐化解尷尬。

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馬蹄露曾經有過2年婚姻

馬蹄露於1996年加入處境劇《真情》飾演刁蠻潑辣的「May May」「歸亞美」，當年她憑藉此角一炮而紅，更於《萬千星輝賀台慶1997》奪得TVB特別增設的「最厭惡角色演繹大獎」。雖然銀幕前常演醜角和惡女，但馬蹄露曾在1995年與酒吧老闆Victor結婚，可惜婚姻僅維持兩年，便離婚收場，其後她又曾與來港交流的外籍大學教授Mark Andrea發展異地戀，以及與一名德國籍商人拍拖，無奈全部未能開花結果，至今仍是單身。

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