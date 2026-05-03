馬蹄露內地人氣爆升 3萬人睇直播狂送名貴禮物 掩面激動爆喊：終於交得起電費

58歲的馬蹄露當年在處境劇《真情》飾演「May May」一角，因刁蠻形象令馬蹄露知名度大增，其後獲派演不少丑角，遭網民形容「香港第一醜女」。馬蹄露自2021年《伙記辦大事》後，已甚少接拍港劇，轉而往內地市場發展。馬蹄露近日開直播，一度情緒失控在鏡頭前崩潰爆喊：「我終於能交得起電費」，引起網民熱議。

馬蹄露終於捱出頭

馬蹄露近年轉戰內地發展，積極經營網上直播，只是外界反應一般，未有如其他香港藝人受歡迎。不過馬蹄露近日終捱出頭，直播間人數出現驚人反轉，從剛開始僅有數十人觀看，漸漸出現上升情況，在毫無預兆下，在線人數以幾何級數量增長，迅速衝破萬人大關，最高峰時有近3萬人同時在線。

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馬蹄露在直播期間，收到大批網民送上的昂貴禮物，當中見到有「嘉年華」、「火箭」、「跑車」等特效，由於網民瘋狂刷屏贈禮，禮物雨一度導致畫面不暢順。對於網民突然瘋狂送禮，馬蹄露一度不懂反應，更多次擺手勸網民收手：「大家別再送了，不要破費！」

馬蹄露淚灑直播間

馬蹄露見到網民送上鼓勵，滿屏彈出「致敬」、「支持」字句，終難掩激動之情，不斷向網民做出大型「愛心」手勢，又雙手合十感謝，而且淚灑直播間。馬蹄露在直播接近尾聲時，眼眶通紅向網民深鞠躬，哽咽表示：「謝謝大家，我終於能交得起電費了。」曝光馬蹄露捉襟見肘的生活。

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