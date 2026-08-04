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夫妻的博弈丨捲抄《和我老公結婚吧》疑雲？網民列差異反擊 高海寧演患癌妻被指似朴敏英

影視圈
更新時間：20:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：20:00 2026-08-04 HKT

由無綫（TVB）與優酷（YOUKU）聯合出品，由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、梁敏華總編劇的《夫妻的博弈》昨晚（3日）於翡翠台播出。《夫妻的博弈》由高海寧、馬國明、郭柏妍、黃智賢、陳曉華、張頴康、游嘉欣及鄧智堅主演，故事講述罹患癌症的姜幸如Senna（高海寧 飾）撞破丈夫Mark（張頴康 飾）與唯一閨密潘雪文Sherman（郭柏妍 飾）姦情後離奇遇上車禍，驚醒後方知坎坷人生竟是一場「預知夢」。不少網民都指，劇情似乎跟去年播出、朴敏英主演的韓劇《和我老公結婚吧》劇情好相似，有網民近日趁劇集在TVB播出，列出6大差異反擊負評。

高海寧與馬國明代劇集否認抄韓劇

《夫妻的博弈》在7月已經在內地率先開播，但開播不久便陷入抄襲疑雲，有網民指此劇不論是核心設定、人物關係、甚至部分台詞與分鏡，都與2024年由朴敏英主演的人氣韓劇《和我老公結婚吧》極度相似，甚至連宣傳片中的某幾句對白都疑似「一字不差」翻譯自韓版。不過男女主角高海寧與馬國明都否認新劇涉抄襲，高海寧更表示故事核心反映現實：「人生總會遇到幾個渣男，我哋嘅故事仲貼地、同有港味！」

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《夫妻的博弈》惹抄襲風波

TVB新劇《夫妻的博弈》曾被指與人氣韓劇《和我老公結婚吧》有著極高相似度，一度惹來抄襲風波，甚至有人開PO留言討論：「我都想問佢究竟係咪改編？」、「連啲造型都一模一樣。」、「本身我都唔係好覺，一聽到trailer嗰句咩幫我揼咗，我唔要嘅垃圾，我作為原作忠粉即刻有反應，句對白完全一模一樣冇改過？」、「除咗改咗少少嘢之外，真係有八成似，睇到開頭已經覺得似曾相識。」、「睇開頭嘅時候仲諗緊點解咁熟口熟面。」不過，近日有一批力撐港版的觀眾反擊負評，列出6大關鍵差異力證製作組在美術、劇本與本地化上花足心思。

劇情推進與節奏突顯港產劇風味

首先在視覺與人設上，韓版朴敏英出場時身穿普通病人服、面容憔悴，並住在6人普通大房以突顯其平凡無助；相反，港版的高海寧則穿著冷衫、打扮講究高貴，更入住單人 VIP 病房，完美彰顯其廣告界女強人的地位。在關鍵的婚禮場景中，港版亦沒有像韓版在結婚場景加入「奶奶」戲份，以避開韓版的標誌性畫面。同時在角色命名上，港版將名字全數大改為姜幸如、葉家謙、陳浩恩等，徹底洗走被指似韓版的影子。

此外，在劇情推進與節奏方面，韓版女主角是透過2013年的舊廣告確認自己回到了10年前，有充裕時間部署復仇；而港版的高海寧則是看到朋友參加《中年好聲音》才驚覺時光倒流，穿越時間縮短至回到5年前，這項改動令復仇計劃的窗口大幅收窄，劇情節奏變得更為緊湊，該網民稱此設計進一步突顯了港產爽劇的獨特風味。不過仍有網民認為，以上的設計只是希望減低抄襲嫌疑。

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高海寧徹底放下性感女神包袱

女主角高海寧今次徹底放下性感女神包袱，素顏上陣飾演受盡老公施繼威Mark（張頴康飾）與奶奶李佩貞（林漪娸飾）欺壓、最終積勞成疾罹患胃癌的悲慘人妻「姜幸如」。高海寧坦言拍攝撞破老公與閨蜜偷情兼被「真摑」的戲份時，身心俱疲喊到「冇咗半條人命」，將女人慘遭最愛與好友雙重背叛的痛楚演繹得淋漓盡致。而劇中另一大亮點，絕對是一改清純形象的郭柏妍，今次她化身心機極重的「綠茶小三」，被捉姦時不僅惡人先告狀，更狠心將女主角推出馬路；同時又在辦公室裝作人畜無害博同情。儘管角色陰毒乞人憎，但郭柏妍不時以短裙及嬌俏「女僕裝」大晒長腿，獲網民激讚演技大突破、「人前人後兩個樣」，直呼她這個反派完全是「靚到嬲唔落」！

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