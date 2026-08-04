財閥X刑警2｜安普賢、鄭恩彩化身「雙強CP」 劇情懶人包、5大看點

財閥X刑警2｜由實力派演員安普賢以及鄭恩彩領銜主演的《財閥X刑警2》於8月7日在Disney+播出，共有14集。故事講述男女主角繼續展開「以錢還錢、以背景對付背景」的爽快破案經歷。下文為您精心整理《財閥X刑警2》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

玩世不恭的財閥三世陳利手（安普賢 飾）結束了漫長且嚴格的警察大學特訓後，正式轉正成為專業刑警。新任重案組組長朱惠拉（鄭恩彩 飾）空降江河警察局，她曾是前警察廳反恐小組的王牌，更是陳利手在警校時期天天對他嚴厲管教的「魔鬼教官」，二人化身歡喜冤家，齊面對更狡猾、殘忍的國際罪犯。

《財閥X刑警2》於8月7日播出。

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陳利手（安普賢 飾）

陳利手是江河警察局重案一組組員，以及一名財閥三世。他完成了警察學校的正規特訓，正式升格為專業刑警，辦案手法比第一季更老練，但依然保留「鈔能力」破案的特色。

安普賢飾陳利手。

朱惠拉（鄭恩彩 飾）

朱惠拉是重案一組新任隊長，前警察廳反恐部隊的王牌。她曾是陳利手在警校時期的「魔鬼教官」，雖然二人一見面就如歡喜冤家，但亦逐漸磨合出絕佳的辦案默契。

鄭恩彩飾朱惠拉。

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1. 安普賢動作場面親自上陣

《財閥X刑警》踏入第2季，劇情全面升級，女主角鄭恩彩在採訪中大讚安普賢的運動神經，更透露對方在面對一些高難度的動作場口，如飛車追逐與打鬥戲，都選擇親自上陣，拒絕用替身，絕對會令觀眾睇到熱血沸騰！

安普賢動作場面親自上陣！

2. 鄭恩彩強勢加盟

第一季的女主朴智賢因行程與檔期無法配合最終辭演《財閥X刑警2》，由鄭恩彩強勢加盟，飾演空降組長朱惠拉。導演金宰洪受訪時透露，在初見鄭恩彩時就認為她是合適的人選，更指她與安普賢組成冤家搭檔的化學反應十分有趣，值得期待。

鄭恩彩氣場十足！

3. 「鈔能力」升級

《財閥X刑警》第一季憑着腦洞十足的施展「鈔能力」破大案的爆笑設定，深受觀眾喜愛，更創下最高收視11%的亮眼成績。第二季則延續首季的設定，甚至越玩趔大！團隊透露將動用更多私人直升機、限量跑車以及頂級人脈，對付的罪犯也升呢至國際刺客與恐怖分子，炫富規模創新高！

二人組冤家雙強CP。

4. 「國民弟弟」俞承豪破格黑化

《財閥X刑警2》中，「國民弟弟」俞承豪客串飾演UBS媒體集團的小兒子「劉成元」。在劇中，他打破固有的暖男形象，飾演一位「虛偽」的財閥，表面與安普賢稱兄道弟，但實則是一個內心極度扭曲、瘋狂的「黑化雕刻家」，絕對是演技大考驗！

俞承豪有份參演。

5. 台前幕後星光熠熠

為了延續首季的「原汁原味」，劇集繼續由編劇金巴多以及導演金宰洪攜手合作。除此之外，特別出演陣容同樣豪華，包括曾在首季客串的金義聖回歸，許城泰、鄭彩娟、全慧彬、朴昭怡，以及李學周等也將加入演出，星光熠熠！製作組直言，第二季希望打破「知名演員客串就是真兇」的公式，因此在每集選角上都花費許多心思，認真用心。

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