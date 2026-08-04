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王菲20歲細女李嫣近照流出 經歷4次手術已除兔唇痕跡 脫胎換骨顏值升級

影視圈
更新時間：16:22 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:22 2026-08-04 HKT

天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣，趁暑假特地從倫敦回國，現身嫣然天使基金夏令營閉幕典禮。剛滿20歲的她打扮樸素低調，穿上大會提供的T恤，戴上黑框眼鏡，安靜地坐在觀眾席中。據悉她看完整場孩子們的表演，未曾中途離場，事後更表達了對活動的喜愛：「看完演出覺得特別好，希望每年都能來到夏令營。」在網上流傳的照片中，李嫣神態專注平靜，由於她的外貌越來越靚，甚至有網民不相信她是李嫣本尊。

李嫣修復手術成功蛻變成美少女

李嫣不僅是星二代，而先天的唇顎裂，更一直備受外界關注。為了修復這個缺憾，她歷經了四次唇顎裂修復手術與多次雷射修護。在她的童年及少女時期，五官輪廓與臉型被認為更像父親李亞鵬。然而隨著年紀漸長，身高達175cm外，如今她臉上的術後痕跡已大幅淡化，笑容燦爛，五官也更加立體。網民指現在的李嫣，除了遺傳媽媽美貌外，更流露出王菲年輕時的清冷氣質，紛紛驚嘆王菲的基因強大。

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李嫣於倫敦大學主修設計

李嫣除了外貌變化，私下亦相當低調自律，目前正就讀於英國倫敦大學，主修藝術設計，未有如姐姐竇靖童入行做歌手。而這次她以義工身分回國參與夏令營，用自身的經歷去陪伴並鼓勵其他兒童，展現出成熟懂事的一面。

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