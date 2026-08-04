TVB女星趙璧渝聞尖沙咀命案哽咽 與死者Issac是拍檔原定有更多合作 同是單親成長份外投契

TVB女星趙璧渝昨晚（3日）為無綫劇集《夫妻的博弈》出席宣傳活動時，提及近日震驚全城的尖沙咀樓上酒吧命案，受訪時不禁悲從中來，一度激動哽咽。案中不幸遭圍毆致死的楊姓男商人，洋名Issac，在業界深耕多年而素有「美容界魔法師」之稱，他亦是趙璧渝近期的緊密工作夥伴。據悉，Issac於上周六（25日）晚在涉事金馬倫道酒吧為友人慶生，至周日凌晨與數人留下餘興時，疑與鄰枱具黑幫和勝和背景的人馬發生爭執，慘遭圍毆導致頭部重創昏迷，留醫6日後終告不治。案件目前已有兩名疑犯提堂並還押候訊。

趙璧渝與Issac有不少合作

談及對好拍檔Issac的印象，趙璧渝讚揚對方生前充滿正能量，對後輩更是愛護有加。兩人自今年初結緣並多次合作拍攝，最近一次在6月才剛完成工作，原本未來還有不少合作計劃。趙璧渝感慨地透露，由於雙方都了解單親家庭成長的艱辛，Issac經常給予許多年輕人及她本人極大的鼓勵與支持。她坦言，起初經老闆確認消息時已感到極度震驚，早前得悉對方病情疑似好轉曾打算前往醫院探望，卻無奈在一個傾盆大雨的早晨收到其離世噩耗，令她深感痛心與難以接受。

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Issac死訊令好友痛心

Issac的離世不僅令趙璧渝悲痛萬分，更令他身邊的一眾親友感到極度憤慨。不少朋友在網上發文替他抱不平，痛心一位善良正直的大好青年喪命，直斥「天下最大的憤恨是無能為力」，並留言悼念：「世界唔應該係咁，社會唔應該係咁……善良正直的Issac一路好走，你既一切，世上都存在記憶」，堅信「人在做，天在看」。面對痛失摯友，趙璧渝在活動上亦強烈譴責暴力行為，強調動手傷人甚至奪去他人生命絕對是不合法且不可原諒的惡行，期盼警方能盡快徹查這宗命案，早日將所有涉案人士繩之於法，還Issac一個公道。

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