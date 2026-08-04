愛回家丨「安Bon」正式分手 網民心疼金城安Bonnie被拆散狂轟TVB 蔥頭惹眾怒慘遭攻擊

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將於8月7日（星期五）迎來大結局，連日來劇情圍繞金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie（林凱恩 飾）這對經典CP最終能否破鏡重圓。可惜在昨晚（3日）播出的一集「後來的我們」中，「安Bon戀」迎來令人心酸的終極結局，二人正式分手，TVB因此被網民洗版式怒轟，蔥頭（丘梓謙 飾）亦成為網民圍攻對象，更有人表示：「開心速遞變傷心速遞」。

有網民揚言遭TVB欺騙感情想報警

其實在結局篇前夕，劇組曾已為這段「安Bon」投下超級震撼彈，等安排金城安將於教堂驚喜上演霸氣搶婚戲碼，更與Bonnie上演相隔9年的「世紀之吻」，當時已經被粉絲們興奮地瘋狂洗版，有人說：「終於等到呢一日！」隨後又加大力度，安排兩人在吳旺達「假結婚」兼同床共枕，想不到昨晚播出的一集，金城安為了成全 Bonnie而選擇放手，有網民揚言好想報警：「報警TVB要欺騙我感情！」

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金城安因捨不得想出各種古靈精怪理由拖延

成功救出蔥頭後，意味著金城安與Bonnie的「假婚姻」將要結束。金城安因捨不得，竟想出各種古靈精怪理由拖延辦理離婚手續，最終被熊尚善（滕麗名飾）一言驚醒，金城安決定放下過去、約見Bonnie「離婚」，並送上最真誠卻又最揪心的祝福：「原來大個仔唔單止要學識承擔，仲要學識放低唔屬於自己嘅嘢，其實我幻想過好多次點同你結婚，但我從來冇諗過要同你離婚，我今日約你出嚟，就係要同你離婚，結婚嗰陣錫一啖，離婚嗰陣又有個Goodbye Kiss，咁對我哋嘅婚姻嚟講，都叫做有始有終吖，譚育英，我祝福你幸福快樂，以後都要。」看到金城安收起平日輕佻、情深的送上最成熟的祝福，Bonnie亦強忍淚水哽咽回應：「咁我都祝福你，金城安，以後都要幸福快樂，多謝你安仔。」「安Bon」最終「離婚收場」，不少人既傷心又感觸，雖然有不少人直指「放手也是愛」：「人生就係咁，錯過咗就係錯過咗」、 「能見證到自己喜歡嘅人找到幸福也是一件好事」 、「仲會有遺憾先至係最好」，有網民還指出金城安的遭遇，與蜘蛛俠的Peter Parker有得揮，力推周嘉洛是飾演港版蜘蛛俠最佳人選：「愛回家Peter Parker = 金城安 MJ = Bonnie」、「MJ唔記得咗Peter Parker，暫時嘅啫，又唔係永遠，即使係，放手其實都係一種愛。」

網民為結局紛紛開po怒轟TVB

不過亦網民揚言感到不滿，紛紛開po怒轟TVB，有人說：「做咩要講到安仔咁偉大，到最後係要讓愛，報警！！！ 還我安bon！！ 蔥頭死開！！」、「其實我真係覺得蔥頭呢個角色好X多餘，完全唔知佢呢個角色嘅作用係咩，唯一嘅作用 我諗就係特登從中暗地裡拆散咗安仔同Bonnie 講真，有啲覺得蔥頭呢個角色好X阻住地球轉。」、「我都好想報警呀，睇完喊到不得了」、「對TVB最大懲罰唔好俾收視TVB聽晚八點轉台啦！」、「走蔥plz！」、「睇完呢集，我第一時間係講粗口。」丘梓謙其後有在Threads貼上Goodbye Kiss的片段， 結果有人說：「呢啲幕後攞景定贈慶啊？玩x觀眾好開心下話？收皮啦x你！」、「我望住你都好想問你why。」、「好充分咁呈現到第三者作為最終勝利者嘅表情。」丘梓謙後來在個人社交平台發表長文回應事件，他明白觀眾對劇情發展感到憤怒，並表示「你們睇戲睇到好投入，真係好多謝你地，你地好生氣要鬧我人生攻擊我，我都接受，但唔好亂咁問候我屋企人。」

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朱凌凌最後出場好緊要

金城安曾向媽媽熊尚善（滕麗名飾）坦承自己決定放手成全，熊尚善讚賞兒子終於長大成人，為了幫他斷絕所有不切實際的幻想，更當著金城安面前果斷撕爛「安Bon」CP的婚紗照後，再憐惜地摸著安仔下巴謂：「你識得咁諗都算大個仔，你喺我心目中永遠都係細路仔呀。」最後朱凌凌（吳偉豪飾）拿著兩碗象徵著「Bonnie對金城安照顧」的八爪魚腸仔蛋麵闖入金城安房間，金城安見狀後極感動捉實朱凌凌問：「Can you take care of me forever？」朱凌凌聞言爽快回覆：「我話咗我養你吖嘛！」期間還不忘來個忘情擁抱，兼含住啖麵開心互動，網民亦大為感動，並大讚這個結局是神來之筆，紛紛為「安凌Broship」喝采：「好彩呢集有朱凌凌收尾」、「相信有朱凌凌喺度，安仔一定會幸福的」、「其實都幾Warm，最後都離唔開麵」、「冇女唔使死，仲有仔」、「朱凌凌最後出場好緊要」、「我覺得唔同嘅係佢對住Bonnie、媽咪都已經長大左，但係朱0面前，佢仲係廢青安，唔使逼住成長」、「朱0永遠都話會養佢一世，仲身體力行做到」、「朱0默默守護住安仔，安仔同朱0一齊嘅時候係最有安全感，可以做返小朋友，其實佢哋先係天生一對。」