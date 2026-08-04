葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影

50年代國語片傳奇影星、有「曼波女郎」之稱的葛蘭，昨日（8月3日）安詳辭世，享年93歲。文化人鄧小宇在社交媒體公佈：「葛蘭今天下午安詳離世，Grace，你的影迷永遠懷念。」令人惋惜。

鄧達智、高志森悼念葛蘭

葛蘭近年深居簡出，鮮有出席公開活動，離世一事傳出後，不少人在網上留言表示惋惜。鄧達智在FB留言：「一路走好，葛蘭，偶像。」高志森有發文：「葛蘭女士走了．．．感激她！」

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葛蘭事業最輝煌之際結婚並息影

有「曼波女郎」之稱的葛蘭能歌善舞，在1950年代加入國際電影懋業有限公司後，曾演出《曼波女郎》、《青春兒女》、《野玫瑰之戀》及《星星月亮太陽》等經典電影，〈我要你的愛〉、〈卡門〉等經典歌亦是由葛蘭演唱，以充滿活力的歌舞演出風靡華語影壇，成為當時最具代表性的歌舞明星之一，也留下許多膾炙人口的作品。不過在1964年，葛蘭事業最輝煌之際，演畢《啼笑姻緣》後毅然與富商高福全結婚並宣布退出演藝圈，專心相夫教子。

葛蘭婚後鮮少公開露面

葛蘭婚後鮮少公開露面，多年來仍然有不少人力邀她復出，但她依然不為所動，專心一意當全職主婦，葛蘭曾經在訪問上說過：「以前我做女主角，而家叫我做乜嘢角色好呢？唔通做阿婆？既然觀眾一直覺得我係個好有活力嘅曼波女郎，我寧願留番一個好印象畀大家，永遠係觀眾心目中嘅曼波女郎。」

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孫新抱周文馨曾參加《中年好聲音2》

葛蘭孫新抱周文馨（Rainbow）曾參加TVB歌唱節目《中年好聲音2》，選唱黃品源的〈你怎麼捨得我難過〉，最後獲評審大讚音色靚，基本唱功不錯。周文馨首回憑一曲〈Unchained Melody〉一鳴驚人，成為一位五燈選手，該官方影片更在YouTube勁吸27萬觀看次數。周文馨2013年曾推出個人發燒碟，當中還翻唱了葛蘭的〈卡門〉，周文馨曾在訪問中坦言，灌錄〈卡門〉前有問過葛蘭意見，此曲也是送給她老人家。