苟芸慧回復單身低胸晚裝晒澎湃上圍 狀態極佳重現V煞臉 傳曾志偉新公司有意羅致旗下

43歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧，自去年9月與富三代賽車手陸漢洋結束7年婚姻後，單身生活反而過得更加精彩。近日她在社交平台上分享了一系列令人驚艷的性感晚裝。照片中，苟芸慧身穿一襲純白色的露肩長裙，完美展示出她凹凸有致的迷人曲線，配上一頭及肩長髮，無論在梳化上，還是在酒店走廊中擺出各種姿勢，都散發出一份自信美。最令網民驚訝是她昔日的「V煞臉」再度重現，狀態甚佳。另外，她亦分享了一套淡紫色的薄紗裙，襯托出她白滑的肌膚，全身充滿典雅氣質。經歷婚變的她，現在已經重新出發，她在帖文中寫道：「工作的時候一本正經，放工的時候瘋瘋癲癲，這就是我」，並鼓勵大家要愛自己，走出離婚陰霾的苟芸慧，發文也是充滿正能量。

苟芸慧低胸晚裝晒豐滿上圍

回復單身後的苟芸慧，不僅外貌和心態都重回巔峰，事業上也迎來了新的轉機。告別闊太生活後，苟芸慧重投工作，日前她在「微博之夜」頒獎典禮上獲獎，手捧獎座的她顯得容光煥發，並感恩地表示：「期待在未來有機會給大家呈現更多好的影視作品」，明確表達了再戰幕前的決心。更引人注目的是，市場有傳聞指，卸任TVB高層的曾志偉，最近成立了新的製作公司，正密鑼緊鼓地招兵買馬，而甚具觀眾緣的苟芸慧，正是他心目中有意羅致旗下的理想人選。

相關閱讀：曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？

苟芸慧曾因甲狀腺問題致暴肥

苟芸慧於2009年，她以華姐冠軍之名加入TVB，隨即受到力捧，在多部劇集中擔任重要角色，如《金枝慾孽貳》、《飛虎》等，其形象深入民心。然而她也曾因甲狀腺問題導致體重急升，一度影響演藝事業。至2018年她與賽車手陸漢洋，在加拿大註冊結婚，婚後逐漸淡出幕前，享受少奶奶生活。可惜這段婚姻近年屢傳亮起紅燈，有指兩人因在生育問題上未能達成共識而產生分歧，最終在去年證實已辦妥離婚手續，7年婚姻關係正式畫上句號。

相關閱讀：前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身