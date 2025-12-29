前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身

現年42歲的國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘），今年9月宣佈與富三代賽車手陸漢洋（William）結束7年婚姻，回復單身的她已火速回復狀態，重新過新生活。近日苟芸慧在IG分享了學滑狂倒下的經歷，並以：「邊度跌倒，邊度起翻身」來勉勵自己。

苟芸慧學滑雪狂倒地

苟芸慧透露自己身處位於中國新疆阿勒泰市區附近的將軍山滑雪場，照片中的她一身紫色的厚厚滑雪Look包到冚現身，手持滑雪板站在雪山上打卡，十分型仔。原來她正努力地學滑雪，即使多次倒下都不會輕易放棄，她發文表示：「這輩子跪得最多的人是我的教練 ，頭一兩日係不停跌倒同埋下跪嘅學習過程，好痛但係好好玩。謝謝我細心嘅單板教練Perry！謝謝我啲朋友屋企人嘅鼓勵 ～邊度跌倒，邊度起翻身，再接再厲！This is way too fun!! Gotta play again soon. Who's in?」

苟芸慧失婚後重新出發

2018年，苟芸慧與富三代賽車手陸漢洋（William）在加拿大註冊結婚，婚後淡出幕前過闊太生活，但近年有指兩人因生育問題出現分歧而屢傳婚變，直至今年9月苟芸慧現身公開活動時，終承認已跟陸漢洋辦妥離婚手續，結束7年婚姻。回復單身的她，現已重新投入工作，接廣告搵真銀。

