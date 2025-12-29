Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身

影視圈
更新時間：22:00 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-29 HKT

現年42歲的國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘），今年9月宣佈與富三代賽車手陸漢洋（William）結束7年婚姻，回復單身的她已火速回復狀態，重新過新生活。近日苟芸慧在IG分享了學滑狂倒下的經歷，並以：「邊度跌倒，邊度起翻身」來勉勵自己。

苟芸慧學滑雪狂倒地

苟芸慧透露自己身處位於中國新疆阿勒泰市區附近的將軍山滑雪場，照片中的她一身紫色的厚厚滑雪Look包到冚現身，手持滑雪板站在雪山上打卡，十分型仔。原來她正努力地學滑雪，即使多次倒下都不會輕易放棄，她發文表示：「這輩子跪得最多的人是我的教練 ，頭一兩日係不停跌倒同埋下跪嘅學習過程，好痛但係好好玩。謝謝我細心嘅單板教練Perry！謝謝我啲朋友屋企人嘅鼓勵 ～邊度跌倒，邊度起翻身，再接再厲！This is way too fun!! Gotta play again soon. Who's in?」

相關閱讀：苟芸慧離婚後狀態重上巔峰  超豐滿上圍擺上檯蔚為奇觀  網民指撞樣視帝老婆

苟芸慧失婚後重新出發

2018年，苟芸慧與富三代賽車手陸漢洋（William）在加拿大註冊結婚，婚後淡出幕前過闊太生活，但近年有指兩人因生育問題出現分歧而屢傳婚變，直至今年9月苟芸慧現身公開活動時，終承認已跟陸漢洋辦妥離婚手續，結束7年婚姻。回復單身的她，現已重新投入工作，接廣告搵真銀。

相關閱讀：苟芸慧陸漢洋離婚丨因賽車結緣結婚7年婚變傳足4年 疑因生育問題有分歧21年已分居

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
4小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
5小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
9小時前
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
01:03
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
6小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
9小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
3小時前