鍾培生喜得千金送汪明荃奢華薑醋禮盒 米芝蓮星級名店索價竟$400有找

「百億富三代」鍾培生於今年7月獲新婚妻誕下一女，莊雅婷正在坐月。汪明荃（阿姐）近日在社交平台分享鍾培生夫婦榮升父母的喜悅，曝光收到星級薑醋，而且禮盒內的賀卡，印上傳統祝詞：「喜至慶來 明珠入掌 共歡同樂 永永其祥」，證實鍾培生與莊雅婷喜迎千金。

汪明荃恭賀鍾培生弄瓦之喜

從汪明荃日前分享薑醋的照相中，見到賀卡下款寫上「鍾培生 鍾莊雅婷 敬贈」。汪阿姐以多角度為薑醋禮盒拍照，又發文祝賀鍾培生與莊雅婷：「收到鍾培生鍾莊雅婷送來BB女薑醋。恭喜『弄瓦之喜』。」

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鍾培生夫婦送上的薑醋禮盒極具派頭，見到禮盒內有一罐密封的圓形瓶罐，上方的瓶蓋及禮盒外印有半島酒店旗下米芝蓮一星中菜廳「嘉麟樓」的經典標誌。禮盒以貴氣的棗紅色為主調，並配上奢華的金線點綴，而裝著薑醋的密封罐用上金色蓋，完美展現出豪門世家的非凡氣派，據悉二人份的薑醋禮盒定價為398元。

鍾培生如汪明荃世姪

鍾培生與汪明荃的淵源甚深，因鍾培生母親是汪明荃相識多年的好友，鍾培生過往出席活動時，曾笑指是汪明荃「睇住大」的世姪。鍾培生在今年初向年差近10載、曾參選港姐的現任區議員莊雅婷求婚，鍾培生因在位於淺水灣的鍾家大宅內進行儀式，除有管弦樂團現場伴奏，更見到鍾培生以《進擊的巨人》電影級場景，從30米高空吊威也一躍而下，畫面震撼的豪華求婚儀式，而一度掀起話題。

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汪明荃收到禮物必打卡拍開箱片答謝：