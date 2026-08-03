Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生喜得千金送汪明荃奢華薑醋禮盒 米芝蓮星級名店索價竟$400有找

影視圈
更新時間：14:00 2026-08-03 HKT
發佈時間：14:00 2026-08-03 HKT

「百億富三代」鍾培生於今年7月獲新婚妻誕下一女，莊雅婷正在坐月。汪明荃（阿姐）近日在社交平台分享鍾培生夫婦榮升父母的喜悅，曝光收到星級薑醋，而且禮盒內的賀卡，印上傳統祝詞：「喜至慶來 明珠入掌 共歡同樂 永永其祥」，證實鍾培生與莊雅婷喜迎千金。

汪明荃恭賀鍾培生弄瓦之喜

從汪明荃日前分享薑醋的照相中，見到賀卡下款寫上「鍾培生 鍾莊雅婷 敬贈」。汪阿姐以多角度為薑醋禮盒拍照，又發文祝賀鍾培生與莊雅婷：「收到鍾培生鍾莊雅婷送來BB女薑醋。恭喜『弄瓦之喜』。」

相關閱讀：莊雅婷公開醫院私密片為老公護航 互動揭真實關係 回應鍾培生「追仔論」：6個無可能

相關閱讀：鍾培生承認莊雅婷已誕女 澄清批評網民惡毒唔關生女事 重申「一女五子」生育藍圖

鍾培生夫婦送上的薑醋禮盒極具派頭，見到禮盒內有一罐密封的圓形瓶罐，上方的瓶蓋及禮盒外印有半島酒店旗下米芝蓮一星中菜廳「嘉麟樓」的經典標誌。禮盒以貴氣的棗紅色為主調，並配上奢華的金線點綴，而裝著薑醋的密封罐用上金色蓋，完美展現出豪門世家的非凡氣派，據悉二人份的薑醋禮盒定價為398元。

鍾培生如汪明荃世姪

鍾培生與汪明荃的淵源甚深，因鍾培生母親是汪明荃相識多年的好友，鍾培生過往出席活動時，曾笑指是汪明荃「睇住大」的世姪。鍾培生在今年初向年差近10載、曾參選港姐的現任區議員莊雅婷求婚，鍾培生因在位於淺水灣的鍾家大宅內進行儀式，除有管弦樂團現場伴奏，更見到鍾培生以《進擊的巨人》電影級場景，從30米高空吊威也一躍而下，畫面震撼的豪華求婚儀式，而一度掀起話題。

相關閱讀：78歲汪明荃自揭甲狀腺出問題 需赴瑪麗醫院評估狀況 曾兩度患癌成功踢走病魔份外錫身

汪明荃收到禮物必打卡拍開箱片答謝：

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
2026-08-02 07:00 HKT
謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品 曝光前姊夫抱家姐恩愛照 樣子跟謝霆鋒如倒模
01:01
謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品  曝光前姊夫抱家姐恩愛照  樣子跟謝霆鋒如倒模
影視圈
5小時前
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
太古城中心停車場塞車 大量車主被困兩小時、過鐘照收錢 商場致歉：兩原因致出車緩慢
社會
4小時前
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
20小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
養兒防老已過時？ 70後人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮
養兒防老已過時？「 70後」人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
03:21
星島申訴王 | 買牛油果切開變黑或不熟如同抽盲盒？ 專家拆解4大產地教保鮮儲存法
申訴熱話
7小時前
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
16小時前
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
突發
6小時前